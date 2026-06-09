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Selección Colombia

Nómina titular de Colombia para enfrentar a Paraguay por la Liga de Naciones Femenina

La tricolor de buena manera su participación en la Liga de Naciones Femenina.
Carlos Cañas
Selección Colombia Femenina.
Selección Colombia Femenina. // FCF

La Selección Colombia Femenina se enfrenta, en tan solo un rato, con su similar de Paraguay por la última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol. El juego se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco.

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La nómina tricolor

Así forma la tricolor: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Llana Izquierdo; Leicy Santos, Linda Caicedo, Gisela Robledo y Mayra Ramírez.

El combinado nacional, cabe mencionar, arriba a este compromiso después de vencer en condición de local a Uruguay. Con ese triunfo, la Selección Colombia aseguró su cupo en la Copa del Mundo 2027 de Brasil.

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Colombia le ganó a Uruguay

La selección de Colombia aseguró el viernes su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 tras derrotar 1-0 a Uruguay, por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. El único gol del encuentro fue convertido por Gisela Robledo a los 14′ minutos de juego, luego de una gran acción colectiva que contó con la participación de Jorelyn Carabalí y Leicy Santos”, señaló la Conmebol.

“Las dirigidas por Angelo Marsiglia controlaron gran parte del encuentro y generaron las principales ocasiones de peligro. La arquera uruguaya Agustina Sánchez tuvo una destacada actuación para mantener a su equipo en partido, evitando que la diferencia fuera mayor”, añadió.

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¿Colombia vencerá a Paraguay?

Se espera que ante Paraguay, la Selección Colombia Femenina de Mayores tenga un muy buen cierre de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El combinado patrio es favorito para llevarse el triunfo.

Colombia logró su cuarta clasificación a una Copa Mundial de la FIFA Femenina con este triunfo ante Uruguay (1-0)”, sentenció la Confederación Sudamericana de Fútbol en su plataforma digital.

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