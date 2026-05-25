El delantero Rafael Santos Borré fue una de las grandes bajas en la convocatoria de Néstor Lorenzo de la Selección Colombia para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El reemplazo de Borré

En su lugar, el director técnico argentino llamó a Juan Camilo Hernández, que milita en Real Betis de la primera división de España. Los otros dos atacantes citados fueron Luis Suárez y Jhon Córdoba.



Tras su no convocatoria, el jugador de Internacional de Brasil rompió el silencio. A través de su cuenta oficial de Instagram manifestó su tristeza de no ir a la Copa del Mundo. También señaló que, aun así, alentará con fervor a la tricolor.

Lea también Esta sería la nómina titular de la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026

Las palabras de Borré

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí. Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra Selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, expresó Santos Borré.



La sorpresa con el exjugador de River Plate de Argentina se da porque ha sido parte fundamental en el proceso de Néstor Lorenzo. Muchos pensaron que el atacante iba a estar en la lista final.

Lea también Carlos Antonio Vélez y los cambios que haría en la lista final de Lorenzo en la Selección Colombia

Esta fue la lista de citados

ARQUEROS

CAMILO VARGAS – Atlas, México. ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina. DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.

DEFENSAS

DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasary, Turquía. JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia. YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia. WILLER DITTA – Cruz Azul, México. DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra. SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina. JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España. DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.

VOLANTES

RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal. JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra. KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina. JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil. GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España. JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil. JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil. JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina. JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos. JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.

DELANTEROS

JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España. LUIS DÍAZ – Bayern Munich, Alemania. LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal. CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil. JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia.









