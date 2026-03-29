Al minuto 77 del compromiso, cuando Francia ya ganaba 3 goles a 0, Jaminton Campaz apareció para meter un verdadero zurdazo y mandar la bola al fondo de la red. Tras el tanto, la tricolor tomó la pelota y regresó rápido a la mitad de la cancha.



El combinado patrio inició el compromiso de una gran manera, al punto de tener en el primer tiempo 3 oportunidades de gol. Sin embargo, la efectividad no acompañó al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Mbappé jugó

Por su parte, el conjunto galo, que contó con el ingreso de Kylian Mbappé en el segundo tiempo, ha tenido casi un 100 % de efectividad. Los franceses saltaron al terreno de juego con una nómina titular suplente.



Así formó Francia ante Brasil: Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Theo; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Ekitike; Mbappé.



Así saltó al terreno vs. Colombia: Samba; Kalulu, Lacroix, Lucas, Digne; Emery, Kanté, Akliouche; Cherki, Doué, Thuram.

El marcador final

El compromiso, al final, terminó 3 goles a 1. La Selección Colombia de Mayores perdió también, como bien se sabe, 2 a 1 con Croacia en esta doble fecha de amistosos previo a lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Tras estos encuentros, el equipo cafetero va a tener un partido de despedida en suelo colombiano antes de partir e iniciar concentración para el Mundial. Néstor Lorenzo deberá evaluar los puntos buenos y malos de esta doble jornada.

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Reacción de la prensa francesa

Tras el encuentro, la prensa francesa, como era de esperarse, reaccionó. El conjunto galo, sin lugar a dudas, es favorito a coronarse como campeón de la Copa del Mundo. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo.



"Tres días después de dominar a Brasil (2-1), la selección francesa lo volvió a hacer al derrotar a Colombia en Landover (3-1) este domingo. Désiré Doué y Marcus Thuram, decisivos, sumaron puntos en este último encuentro antes de la lista de Didier Deschamps para el Mundial, comunicada el 14 de mayo", señaló L'Équipe.









