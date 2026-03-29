Tras la derrota ante Francia, ¿cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia ya empieza a mirar hacia adelante tras la doble fecha FIFA de marzo, en la que cayó frente a Croacia y Francia, y ahora centra su atención en lo que será su despedida antes del Mundial 2026.

Luego de esos dos compromisos, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo tendrá una nueva salida al campo en el mes de mayo, en un partido que marcará el cierre de su preparación en territorio colombiano.

Próximo partido de la Selección Colombia

Hace unas semanas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que la Tricolor ya tiene definido su rival para ese compromiso de despedida.

Colombia enfrentará a Costa Rica en un duelo que servirá como la última presentación del equipo ante su afición antes de viajar a la Copa del Mundo.

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Dicho encuentro se disputará el viernes 29 de mayo en el estadio El Campín, escenario que volverá a recibir al combinado nacional en un contexto especial.

Boletería para Colombia vs Costa Rica

En cuanto a la boletería, Jesurún explicó que el operador encargado será la TuBoleta, aunque dejó claro que por ahora no se ha habilitado la venta de entradas.

Además, la Federación trabaja en la posibilidad de disputar un segundo amistoso, esta vez en territorio estadounidense, como parte de la fase final de preparación.

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Colombia vs Jordania

Ese rival será Jordania, en un partido que se disputará el 7 de junio en San Diego, California, seguramente con la nómina que afrontará el Mundial.

De cara al Mundial, Colombia integrará el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival proveniente del repechaje, por lo que estos amistosos serán clave para llegar en ritmo de competencia a la cita orbital.