Carlos Antonio Vélez soltó la clave para que la Selección Colombia potencie a Luis Díaz

Este viernes 27 de marzo, en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, Carlos Antonio Vélez entregó la clave para que la Selección Colombia de Mayores potencie el rendimiento de Luis Fernando Díaz.

Carlos Antonio Vélez habla de Luis Díaz

Vélez empezó afirmando que el exjugador del Junior de Barranquilla se ve muy distinto en la tricolor y que esto se debe a que en Bayern Múnich tiene un grupo de compañeros mucho más articulado.



Carlos Antonio Vélez no se guardó nada y señaló que Lucho en el conjunto alemán es acompañado por jugadores de la calidad del centro delantero Harry Kane y de los extremos Michael Olise y Serge Gnabry.

¿Es mal acompañado Lucho en la tricolor?

A su vez, agregó que en el combinado patrio solo recibe el acompañamiento de Luis Javier Suárez, aseverando que otros compañeros arriban al ataque caminando, cosa que no es positiva para la Selección.



"Luis Díaz se ve muy distinto acá y es por el contexto; allá en (Bayern Múnich) tiene un equipo articulado, allá mira y encuentra a Olise, a Harry Kane, a Gnabry; aquí mira y de pronto encuentra a Luis Suárez porque el otro viene caminando", expresó el periodista.

Lea también Selección Colombia: los tres cambios que haría Lorenzo en la titular Vs Francia

La clave para potenciar a Lucho

Luego, Carlos Antonio Vélez indicó que al también exfutbolista del Liverpool de la Premier League de Inglaterra y Porto de Portugal le tienen que articular un equipo en el que él esté totalmente arropado.



"¿Le vamos a pedir que sea el mismo? No, lo que tenemos que articular es un equipo en donde él esté arropado; no se hacen equipos en torno a las individualidades", sentenció Vélez.

