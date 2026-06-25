La Selección Colombia de Mayores, como es bien sabido, se impuso el pasado martes 23 de junio ante su similar de la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, que contó con una muy buena presencia de aficionados cafeteros.



El partido terminó por la mínima diferencia a favor del equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. El único gol del cotejo lo convirtió al minuto 75 y tras una habilitación de Juan Fernando Quintero, el lateral derecho Daniel Muñoz, quien también anotó en la primera fecha.

Colombia avanzó de ronda

Ese encuentro correspondió a la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Con el triunfo, la Selección Colombia cerró su clasificación a la siguiente ronda del torneo.



Dejando de lado lo que fue el resultado del partido, en ese duelo salió como titular el centro delantero Luis Javier Suárez, que milita en el Sporting de Lisboa de la primera división de Portugal. En la antesala al juego, se mencionó que el jugador podría ser suplente. Esto no sucedió.

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Suárez sufrió un duro golpe

Suárez, que realizó un trabajo físico importante, fue reemplazado en el segundo tiempo por Jhon Córdoba, tras un golpe que sufrió. El atacante se lastimó uno de sus hombros tras entrar en fricción con un jugador de la República Democrática del Congo.



Y sobre el mismo Luis Javier Suárez, precisamente, en las últimas horas, se pronunció el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. El comunicado hizo referencia al delantero en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports.

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Palabras de Carlos Antonio Vélez

“Para mí Luis Suárez tiene desgaste también. No pudo descansar porque el Sporting jugó Champions y avanzó, jugó Liga hasta la última fecha y jugó la final de la Copa. Jugó todo el tiempo y era el que tenía la responsabilidad de hacer los goles”, manifestó Carlos Antonio Vélez, sin rodeos.

Habrá que esperar para conocer si, tras el golpe que sufrió en la segunda fecha, podrá estar disponible Luis Javier Suárez para enfrentar a la selección de Portugal por la tercera y última jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.