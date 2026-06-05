Este viernes 5 de junio, la Selección Colombia Sub 19 se está enfrentando con la selección de China Sub 20 por la tercera jornada del grupo A del Torneo Maurice Revello, que se lleva a cabo en Francia.



Apenas arrancaba el compromiso cuando el equipo asiático, antes del primer minuto, le marcó un verdadero golazo al equipo que es dirigido por el profesor César Torres. El tanto fue un baldazo de agua fría para Colombia.

El golazo de China

Un jugador del conjunto chino llegó con la pelota hasta la media luna y cuando tuvo el espacio, no dudó y remató a la portería. La esférica se metió en el ángulo superior izquierdo del arco cafetero.

El tremendo golazo de la selección de China, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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Colombia arrancó mal

La Selección Colombia, es de resaltar, llegó a este encuentro tras perder 5 goles por 3 ante el combinado de Arabia Saudita. El debut del equipo tricolor en el certamen, como se puede notar, no fue el mejor.



“En uno de los encuentros más vibrantes del certamen, Arabia Saudita se impuso 5-3 frente a Colombia en un partido cargado de intensidad, alternativas y goles, que rápidamente quedó registrado entre los marcadores más destacados de las últimas ediciones del torneo”, señaló la FCF tras ese juego.

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Colombia tiene que levantar el nivel

“Las ocho anotaciones convertidas en el compromiso representan una de las cifras más altas registradas recientemente en la competición. Las dianas marcadas por nuestro país fueron obra de: Jhon Pájaro, Juan Palacios y Miguel Solarte”, añadió.



Esta fue la nómina de Colombia en ese duelo: Antonio Simancas (A), Cristian Uribe, Duvan Mina, Jhon Pajaro, Juan Gómez, Matías Orozco, Jesús Chinchía, Jaidinson Córdoba, Juan Palacios, Alan García y Juan Rosa.