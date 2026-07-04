[Video] Colombia fue superior a Ghana y clasificó a octavos del Mundial

La Selección Colombia confirmó su gran momento en la Copa del Mundo 2026 y este viernes selló su clasificación a los octavos de final tras derrotar 1-0 a Ghana en Kansas City. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo fue superior durante la mayor parte del compromiso y volvió a demostrar solidez para mantenerse en carrera por el título.

Resumen de Colombia 1-0 Ghana

El encuentro comenzó con un susto para la tricolor. Apenas transcurría el primer minuto, un error de James Rodríguez en la salida permitió un remate de media distancia de Thomas Partey que pasó muy cerca del arco defendido por Camilo Vargas. Fue la única gran aproximación de Ghana en la primera mitad.

Con el paso de los minutos, Colombia tomó el control del balón y empezó a imponer condiciones. Gustavo Puerta fue uno de los futbolistas más destacados del partido, dándole equilibrio al mediocampo, recuperando balones y siendo el encargado de iniciar buena parte de los ataques del conjunto nacional.

La única mala noticia para Lorenzo llegó antes de la media hora de juego. Jhon Córdoba sufrió una lesión muscular y tuvo que abandonar el terreno de juego, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico, pues el delantero podría perderse lo que resta de la Copa del Mundo.

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El premio para Colombia llegó antes del descanso. Luis Javier Suárez desbordó por uno de los costados y envió un preciso centro al área que encontró a Jhon Arias, quien definió para marcar el 1-0, diferencia que terminaría siendo definitiva.

En el complemento, la Tricolor siguió buscando ampliar la ventaja. Incluso Luis Díaz llegó a convertir el segundo tanto del compromiso, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Minutos antes, Lawrence Ati Zigi ya había evitado el segundo colombiano con una espectacular atajada tras un cabezazo de Johan Mojica.

El ingreso de Juan Fernando Quintero también le dio un nuevo aire al equipo nacional. El volante aportó pausa, claridad y precisión en los últimos metros, permitiéndole a Colombia controlar el ritmo del compromiso y administrar la ventaja durante los minutos finales.

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Colombia vs Suiza en octavos - fecha y horario

Con el pitazo final, la Selección Colombia aseguró su presencia en los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Suiza, selección que viene de eliminar con autoridad a Argelia tras imponerse 2-0 en Vancouver.

El compromiso entre colombianos y suizos se disputará el próximo martes 7 de julio en Vancouver (Canadá), desde las 3:00 p. m. (hora colombiana). El ganador de esa serie avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Egipto, en una llave que promete ser una de las más exigentes del Mundial.