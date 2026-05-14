La Selección Colombia Sub-17 de la rama Masculina se prepara para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA de la categoría, que se va a llevar a cabo a finales de 2026 en territorio catarí.

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Un torneo como preparación

De cara al certamen, el combinado tricolor, además de jugar otros partidos amistosos, disputará la Copa Imposible, que se realizará en el mes de mayo entre varias divisiones menores de varios clubes.

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Se mirarán jugadores que no estuvieron en el Sudamericano

Y precisamente sobre el torneo, el equipo que es dirigido por Freddy Hurtado anunció la lista de jugadores convocados. Muchos de ellos hicieron parte del título del Conmebol Sudamericano.



“La Selección Colombia, recientemente campeona del CONMEBOL Sub17 Masculino, sigue adelante con su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026. De esta manera, el director técnico Fredy Hurtado dio a conocer la convocatoria de los 23 jugadores que iniciarán concentración en Bogotá. El equipo permanecerá en la capital del país del 15 al 22 de mayo, para luego viajar a Medellín, donde disputarán la ‘Copa Imposible’ entre el 23 y el 31 de mayo”, indicó la FCF.

Esta es la lista de convocados