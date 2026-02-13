Colombia busca clasificar al Mundial: Fixture del Hexagonal Final del Sudamericano Sub-20

Este jueves 12 y viernes 13 de febrero se definieron las selecciones clasificadas para disputar el Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20. Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina ya estaban clasificadas de manera anticipada y había que esperar por las terceras de cada zona.

El Grupo A tuvo su turno antes con las igualdades de Colombia vs Paraguay y de Venezuela ante Chile, ambos encuentros sin goles. Esto dejó a las colombianas en la primera posición, a las venezolanas en la segunda y a las paraguayas en la tercera. Así se definieron las primeras clasificadas, mientras que Uruguay y Chile se quedaron sin nada.

Por su parte, el Grupo B se definió con Brasil vs Argentina que jugaban solamente para definir la primera y segunda casilla. La ‘Albiceleste’ superó a la ‘Canarinha’ y con esa victoria sellaron el liderato. Ecuador y Perú se vieron las caras para definir ese tercer puesto. Una goleada ecuatoriana que permitió a la ‘Tri’ clasificar al Hexagonal Final.

ASÍ JUGARÁ COLOMBIA EL HEXAGONAL FINAL DEL SUDAMERICANO SUB-20

Había que definir los lideratos, las segundas y las terceras plazas para proceder a confirmar los cruces que se iban a ver en las cinco fechas restantes en busca de conocer a las cuatro selecciones que disputarán el Mundial de la categoría en Polonia durante el mes de septiembre.

La primera fecha se jugará entre la primera del A (Colombia) vs la tercera del B (Ecuador). La líder del B (Argentina) contra la tercera del A (Paraguay) y un duelo entre las segundas de cada grupo (Venezuela vs Brasil). Ese será el punto de partida para las seis selecciones que sellaron el paso a esta instancia.

Colombia tendrá que medirse a estas cinco selecciones, algunas que ya ha enfrentado, otras que no en este Sudamericano. Carlos Paniagua ya sabe lo que es jugar estas fases finales y, en ese sentido, de esta manera se desarrollará el calendario del seleccionado colombiano:

Fecha 1 | lunes 16 de febrero

Colombia vs Ecuador

Fecha 2 | jueves 19 de febrero

Colombia vs Brasil

Fecha 3 | domingo 22 de febrero

Venezuela vs Colombia

Fecha 4 | miércoles 25 de febrero

Paraguay vs Colombia

Fecha 5 | sábado 28 de febrero

Colombia vs Argentina

¿QUIÉNES CLASIFICAN AL MUNDIAL SUB-20 DE POLONIA?

Para definir a las selecciones clasificadas, el Hexagonal Final será el último paso con la necesidad de saldar cuentas en un todos contra todos que irá sumando en una nueva tabla de posiciones de la competencia. Las primeras cuatro selecciones en ese escalafón se quedarán con los boletos.

Colombia tendrá que sumar una cantidad ideal de puntos para quedar en esas primeras cuatro plazas de selecciones que más unidades tengan al cierre de la quinta fecha. Bajo ese panorama, solo quedarán eliminadas dos selecciones. Perder el cupo al Mundial sería difícil para las colombianas que ya saben cómo jugar este tipo de competencias.