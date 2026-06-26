Este sábado 27 de junio, la Selección Colombia de Mayores se enfrentará con su similar de Portugal por la tercera y última fecha del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Lo que se dijo sobre Portugal

De cara al compromiso, el director técnico del combinado patrio, el argentino Néstor Lorenzo, habló. El estratega manifestó que un rival como el equipo luso es mejor encontrarlo en semifinales.



“Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”, manifestó.

¿Colombia ganará el liderado del grupo K?

El equipo cafetero y el conjunto luso disputarán, en el estadio de Miami, que estará a reventar, el primer lugar del grupo K de la máxima fiesta del deporte rey. Se espera un cotejo entretenido de inicio a fin.



Lorenzo siguió hablando de Portugal. “Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En el Mundial no hay que dejar nada al azar. Desde que salieron los rivales en el sorteo, empezamos a analizar, vimos sus juegos preparatorios. Portugal es un equipo consolidado, a diferencia de los otros dos. Esperamos un gran partido”, indicó.

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¿Cambios ante Portugal?

El gaucho también hizo referencia al plan de juego. “Trataremos de mantener nuestro estilo y esencia de juego, pero hay que prestar atención a las características y virtudes del rival. Es un equipo que se siente cómodo en bloque medio y posesión; sin espacios, hace rupturas. Es un equipo bien trabajado con jugadores en la élite de fútbol mundial, eso se ve en su juego y eso lo hace candidato”, aseveró.



Por último, entre otras cosas, habló de los posibles cambios en el once inicial. “No muchos cambios, de pronto algunos. Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyectan las fases posteriores. Los jugadores están bien. Las posibilidades están para todos; todos están disponibles para jugar. Quintero, cuando se considere, va a ser parte del partido. La carga de Lucho Díaz es normal, viene acostumbrado, jugó y compitió mucho, él se recupera rápido; por supuesto lo tenemos en cuenta y vamos evaluando”, sentenció.