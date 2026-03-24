Lorenzo y un contundente mensaje sobre el estado de James

La Selección Colombia se prepara para los amistosos ante Croacia y Francia con una gran incógnita, el estado físico y futbolístico de su capitán, James Rodríguez.

El volante llegó a la concentración en Orlando con muy poco ritmo de competencia, lo que ha generado preocupación a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Lorenzo: respaldo total, pero con cautela

El técnico Néstor Lorenzo fue claro al hablar del presente del ‘10’. Si bien confirmó que el jugador se encuentra en buenas condiciones físicas, reconoció que su falta de minutos es un factor a tener en cuenta.

“Se siente bien, ha jugado poco, pero ha entrenado bastante”, afirmó el entrenador, dejando ver que el cuerpo técnico sigue confiando en su talento.

Además, Lorenzo espera que en las próximas semanas, con su equipo Minnesota United, James logre sumar minutos para llegar en mejor forma al Mundial.

Un presente con poca continuidad

La realidad del colombiano es clara, no juega un partido completo desde noviembre y en este 2026 apenas ha tenido apariciones cortas en la MLS.

Ha disputado pocos minutos ante Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders, lo que refleja la falta de continuidad que arrastra en los últimos meses.

A pesar de esto, cada vez que entra en la cancha deja destellos de su calidad, como un pase reciente que casi termina en gol.

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La confianza del grupo y la Federación

Desde la dirigencia, encabezada por Ramón Jesurún, el respaldo es absoluto. Para la Federación, James sigue siendo el líder del equipo dentro y fuera del campo.

La apuesta es que, con el calendario por delante, el volante pueda recuperar ritmo y llegar al Mundial con al menos varios partidos encima.

Un interrogante de cara al Mundial

El gran dilema para Colombia no es el talento de James, sino su estado competitivo. Su historia con la Selección respalda su importancia, pero el contexto actual genera dudas.

Los amistosos ante Croacia y Francia serán clave para medir su nivel y definir qué rol tendrá en el equipo en el camino hacia el Mundial.

Por ahora, el ‘10’ sigue siendo el eje del proyecto… pero también la mayor incógnita.