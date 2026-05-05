Nacional ya tendría estadio para jugar en Bogotá los cuartos de final de la Liga Betplay

El domingo 3 de mayo se llevaron a cabo cinco partidos que se disputaron en simultáneo y que tenía consigo siete equipos que continuaban con oportunidades de clasificar matemáticamente hablando, pero que terminaron dejando a Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá con los últimos dos cupos que estaban disponibles.

Una vez conocidos los nombres de los ocho equipos que se quedaron con un cupo a la siguiente instancia de la competencia se llevó a cabo el respectivo sorteo, en donde la primera llave quedó entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, quienes podrían jugar el partido de ida en el Estadio El Campín.

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Internacional de Bogotá pediría El Campín para jugar contra Nacional

Varios de los grandes tuvieron un rendimiento irregular que los llevaron a penar hasta la fecha 19, tal como ocurrió con el caso de Cali, Millonarios y Medellín, quienes no pudieron sumar de a tres unidades y posteriormente quedaron eliminados en la primera fase de la competencia local.

Una vez definidos los enfrentamientos que se llevarán a cabo en la siguiente instancia de la competencia, Dimayor también reveló los horarios y días en los que se disputarán estos choques de ida y vuelta.

Internacional de Bogotá se benefició de los malos resultados de la jornada que le permitieron clasificar a pesar de haber perdido en la última jornada contra Santa Fe, aunque se podría decir que no contó con tan buena fortuna en el sorteo ya que se enfrentará a Nacional, el equipo más fuerte del "todos contra todos".

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El 'verde paisa' llegó con la ventaja deportiva tras haber quedado en la primera casilla de la tabla de posiciones y por ello cerrará de local, pero el partido de ida todavía no tiene estadio, aunque si fecha tentativa, tomando en cuenta que el Estadio de Techo cuenta con capacidad limitada que restringe el número de espectadores.

Es por ello que las directivas del cuadro bogotano estarían buscando que se lleve a cabo en el Estadio El Campín, con el fin de obtener un beneficio económico por la venta de boletería, tomando en cuenta la gran hinchada de Nacional en la capital colombiana.

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¿Cuándo serán los partidos entre Nacional vs Internacional de Bogotá en los cuartos de final de la Liga Betplay?

La llave entre Internacional y Nacional comenzará el sábado 9 de mayo sobre las 16:00 hora local, con estadio aún por definirse. Mientras que el duelo de vuelta en el Estadio Atanasio Girardot está dispuesto para el martes 12 de mayo sobre las 18:20.