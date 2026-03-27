Este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia se verá las caras con su similar de Francia por un partido amistoso de esta doble fecha FIFA, de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



La tricolor se medirá ante el conjunto galo después de caer 2 goles a 1 ante Croacia el jueves 26. El fútbol del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo no pudo imponerse al de su rival y por ello no logró obtener el triunfo.

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Palabras de Lorenzo

Tras el cotejo, Lorenzo habló en conferencia de prensa y entregó detalles de su análisis. "Nosotros dijimos que enfrentar a dos de los equipos que llegaron a semifinal y final en mundiales era competir con los mejores. Competimos con uno que salió tercero y segundo en mundiales, estoy contento con el trabajo realizado, estuvimos a la altura", comentó el estratega.



"Para llegar a la final del Mundial ellos trabajan detalles, tienen un sistema bien organizado, ordenado, manejan tiempos del partido, por momentos nos superaron, la cantidad de faltas fue demasiado, sabíamos que era un equipo difícil, peligroso, sabes a que juega y tiene muy buena altura", agregó, entre otras cosas más.

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Francia llega con importante triunfo

Por su lado, Francia llegará al duelo con Colombia tras vencer a Brasil por 2 a 1. Después de ese encuentro, y ante los medios de comunicación, también habló el técnico del conjunto europeo, Didier Deschamps.



Deschamps, en uno de sus apartados, anunció una drástica decisión para verse las caras con el equipo cafetero. Dijo, sin rodeos, que hará muchos cambios. Incluso, señaló que puede cambiar todo el once titular que enfrentó a Brasil.

¿Qué dijo Deschamps?

“Voy a hacer muchos cambios (vs Colombia), tal vez incluso once. Eso es lo que tenía planeado. Quiero ver a los jugadores”, afirmó el estratega. Habrá que esperar para conocer si Didier cumple su palabra, pero sí es muy probable que se presenten muchos cambios en los franceses.



Así formó Francia vs Brasil: Mike Maignan; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike; Kylian Mbappé.