Colombia en la Copa del Mundo: fecha, sede y rival para su segundo partido

La Selección Colombia tuvo un brillante debut en la Copa del Mundo 2026 al derrotar 3-1 a Uzbekistán en partido válido por la fecha 1 del grupo K.

El equipo nacional sumó sus primeros tres puntos en el certamen, gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Fernando Díaz y Jaminton Campaz.

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Con esta victoria, Colombia asumió el liderato del grupo K y tomó aire de cara a la segunda fecha.

Fecha y rival de Colombia en la fecha 2 de la Copa del Mundo

Después de debutar con victoria sobre Uzbekistán, la Selección Colombia se preparará para enfrentar el próximo martes 23 de junio a la República Democrática del Congo a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano.

El duelo entre Colombia y el Congo se desarrollará en el estadio de Guadalajara.

¿Cómo le fue al Congo en su primer partido del Mundial?

La República Democrática del Congo, rival de la Selección Colombia en la segunda fecha de la Copa del Mundo, sorprendió en su debut al empatar 1-1 con Portugal.

Colombia Vs Congo por Fútbol RCN

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Todas las emociones del partido entre la Selección Colombia contra la República Democrática del Congo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN.

El compromiso también contará con transmisión EN VIVO por la APP del Canal RCN, el canal de Youtube de Deportes RCN y la señal de LaFM.