[Video] Colombia derrotó a Uzbekistán y lidera el grupo K del Mundial

La Selección Colombia inició con pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este miércoles 17 de junio, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, en juego correspondiente a la primera fecha del grupo K.

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Aunque el marcador final reflejó una diferencia de dos goles, la realidad es que la tricolor tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a un rival ordenado y combativo que complicó varios pasajes del compromiso.

Resumen de la victoria de Colombia ante Uzbekistán

Desde el comienzo, Colombia intentó asumir el protagonismo, mientras que Uzbekistán apostó por cerrar espacios y responder mediante transiciones rápidas. Luis Díaz fue uno de los hombres más inquietos del ataque y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate cruzado que terminó estrellándose en el palo.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Lorenzo encontraron mejores circuitos de juego y lograron romper la resistencia asiática a los 40 minutos. Luis Díaz recibió por el sector izquierdo y envió una asistencia frontal que encontró a Daniel Muñoz, quien definió para establecer el 1-0 antes del descanso.

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Para la segunda mitad, Colombia parecía tener controlado el compromiso. Sin embargo, al minuto 60 llegó una jugada inesperada que cambió momentáneamente el panorama. Tras una acción colectiva de Uzbekistán por el costado derecho, Camilo Vargas no logró despejar correctamente un remate y el rebote quedó servido para Abbosbek Fayzullaev, que apareció de cabeza para decretar el 1-1.

El empate sorprendió a la selección colombiana, pero la reacción fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Gustavo Puerta recuperó una pelota en zona ofensiva y asistió a Luis Díaz, quien definió con calidad para devolverle la ventaja al conjunto nacional y poner el 2-1 en el marcador.

A partir de ese momento, Colombia generó las opciones más claras del partido, aunque también sufrió algunos acercamientos de los uzbekos. El equipo asiático nunca bajó los brazos y obligó a la defensa colombiana a mantenerse concentrada hasta los minutos finales.

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Cuando parecía que el compromiso terminaría con una ventaja mínima, llegó la sentencia definitiva. En el minuto 90+9, Juan Camilo 'Cucho' Hernández envió un centro preciso al área y Jaminton Campaz apareció de cabeza para marcar el 3-1 que desató la celebración de los aficionados colombianos.

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Colombia es líder del grupo K

Con este resultado, Colombia asumió el liderato del grupo K con tres puntos, superando a Portugal y República Democrática del Congo, que habían empatado 1-1 horas antes. Uzbekistán, por su parte, quedó en el último lugar sin unidades.

Próximo partido de Colombia en el Mundial

La próxima presentación de la tricolor será el martes 23 de junio, cuando enfrente a República Democrática del Congo en el Estadio de Guadalajara, desde las 9:00 de la noche (hora colombiana), con la posibilidad de acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.