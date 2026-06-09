Finalizó el primer tiempo entre la Selección Colombia Femenina de Mayores y su similar de Paraguay por la novena y última jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El golazo de Colombia

La etapa inicial del compromiso, que se lleva a cabo en el mítico estadio Defensores del Chaco, que contó con una poca cantidad de hinchas, estuvo entretenido de inicio a fin, pues contó con cinco tantos.



Al minuto 43, el combinado nacional perdía 2 goles a 1, pero tras un verdadero golazo de media distancia, la Selección Colombia logró poner el 2 a 2. La autora del tanto fue Marcela Restrepo.

3 a 2 gana Paraguay

Lamentablemente, pocos minutos después, la selección de Paraguay hizo lo suyo y también después de un soberbio golazo, puso el 3 a 2. Un duelo más que atractivo, que ha contado con varios errores en defensa.



Así formó la tricolor: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Llana Izquierdo; Leicy Santos, Linda Caicedo, Gisela Robledo y Mayra Ramírez.

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Colombia necesita ganar

“Colombia llega a la última fecha como líder con 17 puntos, seguida por Argentina con 15 unidades. Las colombianas visitarán a Paraguay en Asunción, mientras que la Albiceleste enfrentará a Ecuador en Quito. Ambos encuentros serán determinantes para conocer a la primera selección campeona de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina”, dijo la Conmebol antes del cotejo.



“Linda Caicedo (Colombia) es la jugadora con más metros progresados con traslados de balón en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina (1853 mts). Además, tiene la mayor cantidad de remates (11), gambetas (25) e ingresos al área rival (20) tras este tipo de acciones en la competición”, añadió.