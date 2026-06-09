La Selección Colombia Femenina de Mayores se ve las caras con su similar de Paraguay por la novena y última jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Un cotejo lleno de goles

Al minuto 8 del primer tiempo, el partido ya estaba 1 a 1. El equipo guaraní empezó ganando el cotejo que se lleva a cabo en el mítico estadio Defensores del Chaco. La tricolor logró empatar.



Sin embargo, el conjunto dueño de casa, y tras un tiro de esquina que se cobró inicialmente en corto, la pelota se lanzó al área por la vía aérea y una jugadora guaraní puso el 2 a 1.

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Colombia quiere el triunfo

Fue un baldazo de agua fría, como era de esperarse, para la Selección Colombia Femenina. Partido entretenido de inicio a fin, con algunos errores defensivos para ambas escuadras.



Así saltó a la cancha la tricolor: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Llana Izquierdo; Leicy Santos, Linda Caicedo, Gisela Robledo y Mayra Ramírez.

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Los datos de la Conmebol

“Paraguay necesita una victoria ante Colombia y esperar a que Venezuela o Ecuador no ganen para asegurarse un lugar en el repechaje de la Copa Mundial de la FIFA Femenina. La Albirroja llega de ganarle a Bolivia por 8-0, siendo su segunda máxima goleada en los últimos nueve años tras el 10-0 ante Jamaica en los Juegos Panamericanos de 2023”, señaló la Conmebol antes del duelo.



“Linda Caicedo (Colombia) es la jugadora con más metros progresados con traslados de balón en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina (1853 mts). Además, tiene la mayor cantidad de remates (11), gambetas (25) e ingresos al área rival (20) tras este tipo de acciones en la competición”, añadió.