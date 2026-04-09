Nueva fecha para la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 con el anhelo de obtener un resultado positivo para no perder terreno frente a Ecuador que está en la parte alta de la clasificación con siete unidades. Los colombianos deben sumar ante Uruguay para alcanzar la misma línea de los ecuatorianos.

Ecuador descansa en esta fecha y esto puede ser determinante en la cuarta jornada a favor de Colombia si saca adelante el marcador contra Uruguay. Sin embargo, fue un partido demasiado sufrido, especialmente por las lesiones y por un infortunado gol que recibió el cuadro cafetero.

Hasta esta fecha, la Selección Colombia llegaba a este enfrentamiento sin recibir goles. El empate frente a Ecuador sin anotaciones y la victoria por la mínima diferencia contra Chile que permitieron soñar. Pero, con Uruguay todo fue distinto con malas situaciones que complicaron a Fredy Hurtado y sus dirigidos.

EL ERROR DE COLOMBIA QUE COSTÓ UN GOL DE URUGUAY

Arrancando el compromiso, la Selección Colombia no estuvo a la altura con el dominio de Uruguay que se acercó por medio de las torpes infracciones de los colombianos. Justamente, antes de pasar los primeros diez minutos llegó la apertura en el marcador con un remate de tiro libre de Thiago Brizuela.

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El cobro fue pegado al palo, pero el guardameta colombiano, Luigi Ortiz alcanzó a llegar a la pelota. Sin embargo, no pudo rechazarla como se deseaba y terminó sacándola del fondo del arco. Un error grande de Ortiz que terminó desviando la esférica contra su propio arco.

Una anotación aprovechando el error de Luigi Ortiz que no pudo despejar el balón y terminó metiéndola en su propio arco. Este gol fue un aviso de lo que iba a suceder en el compromiso con las infortunadas lesiones de Julio Sinisterra y de Alex Gómez antes de los primeros 15 minutos.

COLOMBIA PERDIÓ A TRES JUGADORES CLAVES EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Después del gol de Uruguay, Colombia sufrió bastante por las lesiones de dos jugadores. Primero, Julio Sinisterra que salió llorando del campo de juego. Se podría tratar de un esguince y minutos posteriores, fue Alex Gómez, lateral derecho del seleccionado cafetero que tuvo que dejar el campo de juego.

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Aunque todavía no hay partes médicos de los dos jugadores, se habla de la posibilidad de una lesión de ligamentos. Si esto llega a suceder y con un torneo tan intenso como el Sudamericano Sub-17, Freddy Hurtado perderá a ambos para las fases finales en caso de clasificar.

Para sustituir a los dos jugadores entró Dilan Bonilla por Julio Sinisterra y Edwin Estrella en lugar de Alex Gómez. Estrella ya había sido titular en el primer partido frente a Ecuador e ingresó en la victoria contra Chile en el segundo tiempo.

En el segundo tiempo, Colombia también sufrió la dura lesión de Dilan Bonilla. Los gritos fueron aterradores indicando que algo había pasado con su rodilla. Una mala noticia de cara al último compromiso del Sudamericano Sub-17 frente a Paraguay.

SEGUNDO GOL DE URUGUAY: OTRO TIRO LIBRE FUE LA SOLUCIÓN

Para el complemento entró Samuel Martínez que inquietó el pórtico de Uruguay con un disparo sobre los 46 minutos que se fue apenas desviado. Martínez también trató de ayudar en la marca cometiendo una infracción sobre los 60 minutos. Al borde del área, Thiago Brizuela ejecutó y volvió a poner el segundo tanto en el marcador.

Con este resultado, la Selección Colombia tendrá que sumar de a tres en el último partido contra Paraguay para poder sellar el paso a las semifinales del Sudamericano Sub-17.