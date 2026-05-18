Colombia, pendiente: Portugal nacionalizaría a joya para convocarlo al Mundial

Poco a poco, están apareciendo todas las listas oficiales de 26 jugadores que afrontarán el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la necesidad de hacer buenos papeles en la competencia más importante a nivel global. Colombia ya dio a conocer la convocatoria de 55 futbolistas y a finales de mayo saldrá la definitiva.

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En el grupo de Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo ya acabaron la espera y definieron a sus 26 jugadores para encarar la cita orbital. Los uzbekos debutarán en la competencia, mientras que los congoleños jugarán el Mundial por segunda ocasión, la primera lo hicieron con el nombre de Zaire. Portugal dará a conocer la lista el martes 19 de mayo.

Sin duda alguna, los ojos estarán puestos en Cristiano Ronaldo que será la estrella en Portugal y que espera ganar el Mundial para despedirse de su selección con el título que le hace falta. No obstante, podría haber grandes novedades en la lista de convocados, pues, Roberto Martínez buscaría nacionalizar a un extremo que ha dado de qué hablar en la Premier League.

LA SORPRESA QUE TENDRÍA PORTUGAL PARA ENFRENTAR A COLOMBIA EN EL MUNDIAL

Portugal tiene a varios jugadores que han tenido una gran temporada como los futbolistas del Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves, Goncalo Ramos, además de Crisiano Ronaldo que sigue dando de qué hablar, Bernardo Silva, entre otros. Sin embargo, Roberto Martínez ya trabaja para convencer a un extremo de 19 años que puede representar a la selección lusa.

Se trata nada más ni nada menos que el extremo del Bournemouth de la Premier League, Eli Junior Kroupi, jugador que nació hace 19 años en Lorient, Francia. El futbolista podría representar a tres selecciones, pues, además de ser francés tiene nacionalidad de Costa de Marfil y de Portugal.

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De acuerdo con A Bola, el delantero de 19 años cuenta con raíces portuguesas por su madre y por su buena temporada, Roberto Martínez quiere dar un golpe en el balompié mundial. Le ganaría a Francia y a Costa de Marfil que se mantienen a la expectativa para poder contar con Eli Junior Kroupi.

Bajo ese panorama, Eli Junior Kroupi podría ser la gran novedad en la lista de convocados de Portugal que saldrá a la luz el próximo martes 19 de mayo. El cuerpo técnico trabaja para poder convencer al extremo para que represente a la selección portuguesa.

ELI JUNIOR KROUPI SERÍA EL REEMPLAZO DE CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial y lo hará con 41 años encima. Eli Junior Kroupi puede jugar como delantero centro o como extremo izquierdo. Bajo ese panorama y con 19 años apenas, el futbolista del Bournemouth sería el reemplazo idóneo en el futuro de CR7.

Claramente, la huella de Cristiano Ronaldo será muy difícil de borrar, pero Eli Junior tiene tremendo futuro como un jugador de proyección para hacerse cargo de la selección de Portugal en próximos años. El jugador del Bournemouth espera dejar buenas sensaciones en caso de ser convocado para el Mundial.

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La lista definitiva de Roberto Martínez se conocerá el martes 19 de mayo. El entrenador español tendrá que aprovechar las horas que quedan para poder convencer a Eli Junior Kroupi que anhela representar a una selección a sus 19 años. Tiene la posibilidad de reforzar a tres selecciones para la Copa del Mundo.

Deben confirmar pronto su convocatoria, dado que Costa de Marfil también está pendiente nacionalizando jugadores franceses y de otros países para armar un equipo competitivo en la Copa del Mundo.

Colombia está pendiente de lo que pase con el sorpresivo convocado de Portugal y de la lista definitiva. El seleccionado colombiano será el último del Grupo K en dar a conocer los 26 futbolistas que afrontarán el reto en Estados Unidos, Canadá y México.