Colombia perdió con Venezuela en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Colombia masculina sub 19 se quedó sin opciones de luchar por la medalla de oro en el futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al perder este miércoles 5 de agosto en la ronda semifinal.

El equipo nacional cayó con marcador de 0-1 ante Venezuela en partido que se llevó a cabo en el Polideportivo Moca 85.

A pesar de haber superado la fase de grupos como líder del grupo B con siete unidades, la Selección Colombia no pudo imponerse en la fase semifinal. Los dirigidos por César Torres se vieron sorprendidos por un equipo venezolano, que con velocidad, posesión del balón y juego directo generó las opciones de gol más claras.

Incluso, los venezolanos tuvieron la posibilidad de irse arriba en el marcador en el primer tiempo a través de un tiro penal que ejecutó Diego Claut, pero el esférico se estrelló en el palo vertical de la mano derecha del guardameta Luis Mina.

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En los segundos 45 minutos, Venezuela volvió a sorprender a Colombia con acciones rápidas, que incomodaron a los defensores de la tricolor.

El único gol del compromiso se registró en el minuto 82.

Tras un tiro de esquina, Sebastián Hernández impuso su fortaleza física y capacidad de salto para ganarle la posición a los defensores colombianos y con un certero golpe de cabeza decretó el 1-0 definitivo.

Tras este resultado, Venezuela disputará la medalla de oro el viernes 7 de agosto frente a México, mientras que Colombia tratará de quedarse con la presea de bronce enfrenando a Panamá.