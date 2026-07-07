[Video] ¡Increíble la que se perdió Campaz! mano a mano en Colombia - Suiza y la tiró por arriba

Jaminton Campaz tuvo en sus pies la clasificación de la Selección Colombia a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, pero desperdició una ocasión inmejorable en el segundo tiempo suplementario frente a Suiza.

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La acción nació tras una recuperación de Colombia en la salida del conjunto europeo. El balón quedó servido para Campaz, quien ingresó al área con ventaja y quedó prácticamente mano a mano frente al arquero Gregor Kobel.

Con el guardameta achicando espacios, el atacante de Rosario Central optó por definir de primera. Sin embargo, el remate salió demasiado elevado y terminó por encima del travesaño, dejando escapar la opción más clara del tiempo extra.

Video del mano a mano de Jaminton Campaz en Colombia vs Suiza

La oportunidad generó incredulidad entre los jugadores colombianos y los aficionados presentes en el BC Place de Vancouver, pues el gol parecía estar al alcance de la 'Tricolor' en un compromiso que se definió por detalles.

Campaz, quien había ingresado durante el segundo tiempo reglamentario para aportar frescura en el frente de ataque, no logró marcar diferencias en las ocasiones que tuvo frente al arco suizo.

Colombia insistió hasta el último minuto, pero tampoco pudo aprovechar otras aproximaciones, como el cabezazo de Jhon Janer Lucumí que se estrelló en el travesaño durante el primer tiempo suplementario.

Tras 120 minutos de intensa disputa, el marcador permaneció 0-0 y el clasificado a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 se definirá desde el punto penal.