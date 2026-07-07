[Video] Era gol de Lucumí: cabezazo al palo en Colombia - Suiza

La Selección Colombia estuvo a centímetros de romper el empate frente a Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Jhon Janer Lucumí protagonizó la opción más clara del compromiso con un potente cabezazo que terminó estrellándose en el travesaño.

Luego de un intenso empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se trasladó a los tiempos suplementarios, manteniendo la misma tónica: un duelo muy equilibrado, aunque con mayor iniciativa por parte del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La jugada llegó sobre el minuto ocho del primer tiempo extra. Colombia ganó un tiro de esquina y Juan Fernando Quintero fue el encargado de ejecutar el cobro con precisión hacia el corazón del área.

Allí apareció Lucumí, quien se elevó por encima de la defensa suiza y conectó un sólido cabezazo. Cuando el gol parecía inevitable, el balón se estrelló violentamente contra el horizontal.

Video del palo de Jhon Lucumí en Colombia vs Suiza

La acción provocó la reacción inmediata de los jugadores colombianos y de los aficionados presentes en el BC Place de Vancouver, conscientes de que había sido la oportunidad más clara de todo el partido.

Suiza logró resistir el peligro y cerró el primer tiempo suplementario manteniendo el empate sin goles, dejando la definición completamente abierta para los últimos 15 minutos de juego.

El ganador de esta serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, instancia en la que ya espera Argentina, que más temprano protagonizó una histórica remontada para vencer 3-2 a Egipto.