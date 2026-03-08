El próximo reto para la Selección Colombia tras la SheBelieves Cup: ya hay fecha y hora

Este sábado 7 de marzo terminó la SheBelieves Cup, torneo anual de fútbol femenino en el que la Selección Colombia fue invitada. Estados Unidos asumió como local y citó a sus similares de Canadá y de Argentina, además de las colombianas.

Vea también:

El fixture dejó a Estados Unidos a la expectativa enfrentando a la Selección Colombia en la última fecha de la SheBelieves Cup. Todo arrancó con derrota colombiana frente a Canadá, victoria contra Argentina y una caída por la mínima diferencia en el vibrante juego entre las norteamericanas y sudamericanas que le terminó dando el título a las estadounidenses.

Colombia volvió a hacer lo mismo que en el 2025 terminando en la tercera casilla con tres unidades producto de una sola victoria en ambas ediciones. Estados Unidos ganó su octava SheBelieves Cup. Canadá fue subcampeona y Argentina tocó fondo en la última casilla.

Esta invitación en la que las dirigidas por Ángelo Marsiglia no demostraron la mejor cara en la competencia servirá para el gran objetivo que tiene la Selección Colombia en este 2026 que es clasificar a la Copa del Mundo de Brasil. Ese reto continuará en el mes de abril con fechas y horarios ya definidos en la Liga de Naciones.

EL PRÓXIMO RETO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA

Colombia espera seguir demostrando que en el continente es una de las grandes potencias y para ello, deberá afrontar el reto de la Liga de Naciones de la Conmebol. En el torneo ya ha disputado tres partidos con dos victorias y un empate, pues, descansaron en la cuarta jornada.

Con ese rendimiento, la Selección Colombia está en la cuarta casilla, zona que le dará clasificación al repechaje para el Mundial. Las de Ángelo Marsiglia necesitarán llegar a la primera o segunda plaza para estar de manera directa en la Copa del Mundo de 2027 en Brasil.

Le puede interesar:

Abril será ese mes en el que la Selección Colombia pueda definir la clasificación para la Copa del Mundo de manera anticipada. La ‘Tricolor’ volverá a la competencia continental en condición de local con dos partidos frente a Venezuela, que lidera por ahora la competencia y con Chile. Además, tendrá una salida contra Argentina, selección que ya conoce y estudió bien en la SheBelieves Cup.

De hecho, Ángelo Marsiglia ya había dejado en claro que, más allá de la actuación de esta SheBelieves Cup, lo hecho en Estados Unidos iba a ser clave para la Liga de Naciones que es el objetivo principal. Si ganan estos nueve puntos que tienen en abril sellarían la clasificación de manera anticipada a falta de las dos últimas jornadas en junio.

LOS TRES RETOS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN ABRIL

Además de estos duelos de la Liga de Naciones, la necesidad de la Selección Colombia es mejorar su rendimiento después de lo que dejó entrever en la SheBelieves Cup, competencia en la que le costó generar juego y en el que deberá encontrar nuevos argumentos para llegar al arco rival.

Sus primeros dos retos serán en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali enfrentando a Venezuela y a Chile, para cerrar el mes visitando a Argentina en la ciudad de Lanús.

Viernes 10 de abril

Colombia vs Venezuela

Estadio Pascual Guerrero, Cali

Hora: 20:00 (Colombia) - 21:00 (Venezuela)

Martes 14 de abril

Colombia vs Chile

Estadio Pascual Guerrero, Cali

Hora: 20:00 (Colombia) - 21:00 (Chile)

Lea también:

Sábado 18 de abril

Argentina vs Colombia

Estadio Ciudad Lanús, Argentina

Hora: 20:00 (Argentina) - 18:00 (Colombia)