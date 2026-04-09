Colombia se complicó en el Sudamericano: tres lesiones y derrota ante Uruguay

Sin duda alguna, uno de los aspectos más complicados en el Sudamericano Sub-17 es la intensidad de los partidos que se juegan. Apenas hay solo un día de descanso para cada selección en esta fase de grupos y eso hace que los directores técnicos tengan que cambiar sus nóminas fecha tras fecha.

En esta cuarta jornada del Sudamericano, Colombia enfrentó a Uruguay que juega su último partido de la competencia. Con respecto a la nómina que puso Freddy Hurtado en el campo de juego, la novedad más clara fue la suplencia de Samuel Martínez, uno de los futbolistas más talentosos de la ‘Tricolor’. En su lugar estuvo Carlos Rodríguez, que también jugó ante Chile.

Sin Samuel Martínez en la primera parte, la Selección Colombia perdió creación de juego y luego llegaron los infortunios en el terreno de juego por los goles de Thiago Brizuela y las lesiones de Julio Sinisterra, Alex Gómez y en el complemento, la de Dilan Bonilla que había ingresado por Sinisterra.

PRIMER TIEMPO ACCIDENTADO Y GOL DE URUGUAY

Durante la primera parte, la falta de Samuel Martínez en el terreno de juego les quitó ideas a los colombianos. El juego físico complicó a Colombia que vio su arco caer con un disparo de Thiago Brizuela pegado al palo y Luigi Ortiz no alcanzó a rechazar la pelota metiendo el balón en su arco.

Infortunadamente, antes de los primeros quince minutos, Colombia sufrió las lesiones de Alex Gómez y de Julio Sinisterra, ambos jugadores cayeron al suelo pidiendo asistencias médicas por situaciones en las rodillas. Lesiones graves que ponen en problemas a Freddy Hurtado con dos titulares.

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Dilan Bonilla y Edwin Estrella ingresaron al campo de juego por esas situaciones médicas. Colombia no se sintió bien en el campo de juego y Uruguay pudo aumentar con otro tiro libre de Thiago Brizuela que salvó Luigi Ortiz con seguridad y luego Ortiz volvió a atajar un disparo de Nicolás Scotti.

UNO MÁS DE URUGUAY Y OTRA LESIÓN DE COLOMBIA

Para el complemento entró Samuel Martínez que inquietó el pórtico de Uruguay con un disparo sobre los 46 minutos que se fue apenas desviado. Martínez también trató de ayudar en la marca cometiendo una infracción sobre los 60 minutos. Al borde del área, Thiago Brizuela ejecutó y volvió a poner el segundo tanto en el marcador.

Con el manejo de Uruguay, Thiago Brizuela tuvo una nueva oportunidad con Thiago Brizuela llegando en soledad y rematando al vertical. Colombia sufrió otra lesión preocupante de Dilan Bonilla en la rodilla y en su lugar entró Jhon Maturana que conectó con Adrián Mosquera y su remate se desvió en un zaguero uruguayo al córner.

Uruguay tuvo las más claras sobre el final con un remate que salvó Luigi Ortiz dejando un rebote corto que lo volvió a exigir salvando de nueva cuenta un disparo a quemarropa. Con este resultado, Colombia es tercero de la tabla de posiciones y se sigue complicando de cara a la última jornada.

¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA Y URUGUAY EN LA SIGUIENTE FECHA DEL SUDAMERICANO SUB-17?

Colombia tendrá que jugarse una nueva final ante Paraguay en la última jornada del Sudamericano Sub-17. Con cuatro unidades, los dirigidos por Freddy Hurtado necesitarán sumar de a tres para poder sellar el paso a las semifinales ubicándose en las primeras dos casillas.

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Uruguay, por su parte ya terminó la fase de grupos, puesto que descansará en la siguiente jornada a la espera de seguir con vida en las fases finales, ya sea en semifinales o en los Play-Offs.

Con este resultado, Colombia debe esperar lo que pase horas más tarde entre Paraguay y Chile. Una victoria de cualquiera de estas dos selecciones dejaría a los colombianos en la cuarta casilla con posibilidades de quedar eliminado si no le ganan a los paraguayos en la última fecha.