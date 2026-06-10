Colombia se despidió sin triunfos del Maurice Revello tras empatar vs Túnez

Terminó la fase de grupos del Torneo Maurice Revello 2026 con la presencia de la Selección Colombia que ya se ha convertido en una de las selecciones que normalmente invita la organización en esta competencia. Los colombianos, que han ganado este certamen en tres oportunidades, esta vez no estuvieron a la altura.

En el grupo A, Colombia enfrentó a Arabia Saudita, China, República Democrática del Congo y su último compromiso fue ante Túnez. Aunque en el debut intentaron acercarse a una primera victoria frente a los saudíes, cayeron con un marcador de 5-3. Perdieron con los chinos, e igualaron con los congoleños.

La historia ante Túnez fue la misma. Un empate para definir la última fecha de la fase de grupos del Maurice Revello que las dejó en la última casilla con dos unidades. Por su parte, los tunecinos terminaron en la cima con siete unidades y jugarán la final.

EMPATE SIN GOLES DESDE LA PRIMERA PARTE ENTRE COLOMBIA Y TÚNEZ

En los primeros minutos del compromiso definitivo, después de la victoria de Congo ante Arabia Saudita, la mesa estaba servida para Túnez en busca de quedarse con el liderato. Justamente, inquietaron sobre los 120 segundos con un centro para la cabeza de Mohamed Sadok Mahmoud y Juan Sebastián Covilla salvó.

A los siete minutos, Colombia respondió al primer intento de Túnez. Un balón quedó suelto para que Gerónimo Mancilla rematara y el guardameta Anas Khardani atajó al córner. En el cuadro sudamericano, los tiempos pasaban por Matías Orozco que fue el generador de juego y de las pocas acciones que pudo tener el seleccionado cafetero.

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Túnez, por su parte, tuvo la presencia de Omar Ben Ali como el finalizador de las acciones. Además, tuvo también a Youssef Herch que avisó con un remate que pasó por un lado del arco custodiado por Juan Covilla. Colombia también inquietó con Juan Rosa, pero su intención también pasó por un costado.

EN CEROS Y SIN VICTORIAS PARA COLOMBIA EN EL MAURICE REVELLO

Así como en la primera parte, el segundo tiempo tampoco tuvo muchas opciones para las dos selecciones. Colombia fue la primera en proponer con un remate de Cristian Uribe en un tiro libre que controló Anas Khardani sin ningún problema. El guardameta, que fue poco exigido respondió a la altura.

Sobre los 62 minutos, una jugada individual de Juan Rosa terminó con un disparo cruzado que no vio destino al arco de Túnez. Por los remates que no vieron portería y por la poca pegada que tuvieron los colombianos, todo terminó en una igualdad sin goles.

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Para Juan Covilla no fue un segundo tiempo de mucha exigencia. No tuvo mayores acciones para atajar en el complemento, mientras que Anas Khardani salvó a Túnez de la más clara sobre los últimos minutos después de un disparo de Juan Miranda. Khardani puso las manos y cuando el balón tomaba destino a la portería, metió la mano nuevamente para evitar la caída de su pórtico.

Con este empate, la Selección Colombia se despidió con apenas dos puntos en esta fase de grupos. Túnez, con siete unidades tendrá la chance de disputar la final a la espera de su rival que saldría del Grupo B entre Costa de Marfil o Portugal. Los marfileños descansarán, pero son líderes con ocho puntos, mientras que los portugueses se verán las caras con Canadá.