La cuenta oficial de X, antes Twitter, de Guadalajara como ciudad sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este martes 12 de mayo, hizo una petición a 30 días del inicio del certamen orbital.
La cuenta pidió el reporte de las selecciones que están listas para visitar la ciudad en cuestión. “¡Ya estamos a 30 días! Repórtense los que ya están listos para venir a Guadalajara”, indicó.
La tricolor respondió
Tras la solicitud, como era de esperarse, la Selección Colombia de Mayores se pronunció, también a través de su cuenta oficial de X. “¡Más que listos, parceros!”, señaló el combinado tricolor.
Como bien se sabe, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo hace parte del grupo K del Mundial de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
El grupo de Colombia
El combinado patrio, que tendrá a James David Rodríguez y a Luis Fernando Díaz como grandes figuras, comparte zona con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.
Precisamente ante este último equipo, el de la República Democrática del Congo, la Selección Colombia se va a enfrentar en el estadio de Guadalajara. Este duelo será el martes 23 de junio.
En el papel, el equipo cafetero, sin lugar a dudas, es más que favorito para llevarse el encuentro. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Por eso, Colombia debe afrontar el choque con la mayor seriedad del caso. La tricolor está llamada a pelear el primer lugar del grupo con Portugal
El Mundial 2026 por RCN
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