La cuenta oficial de X, antes Twitter, de Guadalajara como ciudad sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este martes 12 de mayo, hizo una petición a 30 días del inicio del certamen orbital.



La cuenta pidió el reporte de las selecciones que están listas para visitar la ciudad en cuestión. “¡Ya estamos a 30 días! Repórtense los que ya están listos para venir a Guadalajara”, indicó.

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La tricolor respondió

Tras la solicitud, como era de esperarse, la Selección Colombia de Mayores se pronunció, también a través de su cuenta oficial de X. “¡Más que listos, parceros!”, señaló el combinado tricolor.

Como bien se sabe, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo hace parte del grupo K del Mundial de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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El grupo de Colombia

El combinado patrio, que tendrá a James David Rodríguez y a Luis Fernando Díaz como grandes figuras, comparte zona con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.



Precisamente ante este último equipo, el de la República Democrática del Congo, la Selección Colombia se va a enfrentar en el estadio de Guadalajara. Este duelo será el martes 23 de junio.

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El Mundial 2026 por RCN

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