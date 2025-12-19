Stan Wawrinka anunció su retiro del tenis

El tenista suizo Stan Wawrinka, de 40 años, anunció el viernes que se retirará al término de la temporada de 2026, en la que se ha fijado como reto acabar "con la mejor nota posible".

"Cada libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional", escribió en un mensaje en Instagram este ganador de tres torneos del Grand Slam.

"2026 será mi último año en el circuito", continuó. "Sigo teniendo ganas de superar mis límites y poder terminar mi trayectoria con la mejor nota posible", aseveró.









Los principales éxitos de la larga carrera de Wawrinka fueron sus títulos en el Abierto de Australia de 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016, siendo uno de los pocos en lograr una cuota de protagonismo en unos años en los que Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic acaparaban los principales éxitos.

En total suma 16 títulos en torneos del circuito ATP, el último de ellos en Ginebra (Suiza) en 2017.

Llegó al puesto número 3 en la clasificación mundial en enero de 2014. Actualmente figura en la 157ª posición del ranking.

En su palmarés destacan además una medalla de oro olímpica en dobles (2008, junto a Federer), así como la Copa Davis en 2014.

Wawrinka es asimismo el cuarto tenista en activo en haber logrado más victorias (582).

Su última temporada en el circuito arrancará a principios de enero en Perth (Australia).