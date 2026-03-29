Colombia sufrió goleada de Francia: goles y resumen del amistoso de la fecha FIFA

La Selección Colombia sufrió una dolorosa derrota este domingo 29 de marzo al caer 1-3 ante Francia en amistoso de la fecha FIFA que sirvió de preparación para la Copa del Mundo.

Désiré Doué, en dos oportunidades, y Marcus Thuram anotaron por los franceses, mientras que Jaminton Campaz descontó por el equipo colombiano.

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Colombia dio ventajas y Francia aprovechó en el primer tiempo

En el inicio del partido, la Selección Colombia generó las jugadas con mayor riesgo y estuvo muy cerca de abrir el marcador.

Luis Fernando Díaz fue el primero en intentarlo con un remate de media distancia que salió desviado por muy poco del arco de Francia.

Posteriormente, en el minuto 20 el turno fue de James Rodríguez, que con un disparo de zurda desde afuera del área pudo anotar, pero el guardameta de Francia controló el esférico.

El seleccionado francés despertó y con acciones rápidas causó el peligro necesario para abrir el marcador.

Al minuto 29, Désiré Doué controló el esférico en el borde del área y sin pensarlo más de dos veces sacó un remate de derecha que se desvió en la humanidad de Daniel Muñoz, por lo que desubicó a Álvaro Montero, quien no pudo evitar el tanto.

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Por otro lado, en el minuto 40, Francia amplió el marcador gracias a Marcus Thuram.

El delantero del registro del Inter de Milán aprovechó un centro desde el costado derecho de Maghnes Akliouche para imponerse en el salto y lograr el 2-0.

Francia aseguró la victoria

En el segundo tiempo, la Selección Colombia tuvo mayor control del balón, pero poca efectividad ofensiva.

Al minuto 55, Francia recuperó el balón tras un mal pase de Juan David Cabal para iniciar un contragolpe que finalizó Désiré Doué con un remate dentro del área que puso el 3-0.

Después del tercer gol de Francia, la Selección Colombia controló el balón y luego de algunos cambios, Jaminton Campaz logró descontar.

En el minuto 76, Campaz aprovechó una larga secuencia de toques, hasta que el esférico le quedó dentro del área y con un potente remate de zurda puso el 1-3.

Al final, la Selección Colombia cerró la fecha FIFA con derrotas antes Croacia y Francia.