Las colombianas tendrán que disputar los Play-Offs de la clasificación al Mundial de Marruecos.

Se jugó la última fecha de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub-17 Femenino con la necesidad de Colombia de ganar por varios goles contra Paraguay para no tener problemas con la clasificación a las semifinales que podrían acercar al objetivo de jugar el Mundial de la categoría en Marruecos.

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Colombia hizo lo propio y superó a Paraguay con categoría gracias a tres goles que permiten ilusionarse bastante a pesar del empate de las líderes del grupo, Argentina y Chile que se midieron en simultáneo. De manera agónica, las colombianas marcaron, pero no fue suficiente para sellar el paso a las semifinales.

Con ese resultado, Colombia tenía que ganar por diferencia de varios goles para superar a Argentina en ese componente. Chile tiene una amplia diferencia goleadora por el resultado holgado contra Bolivia en la primera fecha del Campeonato Sudamericano Sub-17.

PRIMERA PARTE CON VENTAJA DE DOS GOLES PARA COLOMBIA

Desde los primeros minutos, Colombia ya estaba demostrando el buen juego en el terreno de juego y no demoró mucho en dar un golpe inicial cuando ingresó Eidy Ruiz al área y la defensora Fiorella Mora bajó a la delantera colombiana para una pena máxima clara. Al cobro estuvo Dayana Torres que decretó el primer tanto.

La sociedad entre Dayana Torres y Rihanna Cuesta que entró en el encuentro pasado ante Bolivia empezó a dar alegrías para Carlos Paniagua. Torres la asistió, y Cuesta controló para sacar un remate cruzado y marcó el segundo con apenas 16 minutos en el cronómetro.

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Colombia no quería parar ahí y buscaba anotar un tercer tanto para mejorar en la diferencia de gol que iba a tomar mucha importancia con el resultado en simultáneo de Chile vs Argentina. Eidy Ruiz intentó marcar su gol, pero Estefani Ruiz, arquera de Paraguay salvó.

Paraguay respondió con Samira González que se animó a probar los reflejos de Sofía Prieto. La golera estaba adelantada y, tras el disparo de larga distancia se devolvió a su arco y metió el manotazo para salvar el descuento de las anfitrionas y actuales campeonas del Sudamericano.

GOL AGÓNICO DE COLOMBIA, PERO NO ALCANZÓ

En el complemento, aunque Colombia necesitaba marcar más tantos, la comodidad del resultado se convirtió en el peor enemigo de las colombianas. Aunque controlaron las acciones, no hubo oportunidades importantes ni para las dirigidas por Carlos Paniagua, ni tampoco por el lado de Paraguay.

Colombia lo intentó con Maura Henao que trató de zafarse de la defensa de Paraguay y entrar en dos ocasiones al área, pero más atenta estuvo la arquera Estefani Ruiz que se quedó con la pelota con seguridad.

Jugando en el otro estadio, Chile y Argentina empataban a dos tantos y esto dejaba a Colombia en la tercera casilla de Play-Offs para la clasificación al Mundial de Marruecos. Maura Henao marcó un golazo para mejorar en la diferencia de gol, pero en el desempate con Chile y Argentina ocuparon el tercer puesto.

¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-17?

Después de la desilusión de Colombia quedando en la tercera plaza de Play-Offs para clasificar al Mundial, el combinado nacional dirigido por Carlos Paniagua tendrá que esperar lo que pase en la llave entre Argentina vs Venezuela para tener rival e intentar sellar la clasificación a Marruecos.

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Colombia tendrá que esperar por el resultado de Argentina vs Venezuela. Quien pierda se enfrentará con las colombianas en esa serie para intentar llegar al Mundial de Marruecos.