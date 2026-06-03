¿Qué necesita Colombia en Liga de Naciones para clasificar al Mundial de Brasil 2027?

Para este Mundial de Brasil 2027 que será la primera edición de una cita orbital femenina en Sudamérica, también hay un hecho histórico. La ruta de las clasificadas cambió y ahora será a través de la Liga de Naciones de la Conmebol con una especia de Eliminatorias que se ajustan en las ventanas de Fecha FIFA.

La Copa América, que era el torneo que antes entregaba los tiquetes para el Mundial ya pasó a un segundo plano y solo dará cupo para Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Sin duda alguna, son dos competencias importantes, pero ahora la Liga de Naciones será el torneo que dará las clasificaciones.

En la tabla de posiciones, las primeras dos selecciones sellarán de manera directa la clasificación al Mundial, mientras que la tercera y la cuarta disputarán el repechaje internacional para intentar dejar a cuatro selecciones dentro de la Copa del Mundo.

Argentina y Colombia parten con la ventaja como la primera y la segunda en la tabla de posiciones, mientras que Venezuela y Chile están en la tercera y cuarta casilla. Las argentinas y colombianas tienen muy cerca la entrada al Mundial de Brasil 2027, mientras que el repechaje internacional también está Ecuador, Paraguay y Perú en esa lucha.

LO QUE NECESITA COLOMBIA EN LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

En la última fecha, Colombia tuvo la oportunidad de tomar el liderato en soledad y sellar de una buena vez la clasificación directa para el Mundial de Brasil en 2027. Las colombianas se midieron con Argentina en Buenos Aires que también perseguía el mismo objetivo.

Argentina y Colombia empataron sin goles en Buenos Aires y esto permite que ambas selecciones estén en la parte alta de la tabla de posiciones con 14 unidades. Venezuela tiene 11 y Chile 10, pero la cosa es que, tanto venezolanas como chilenas tendrán que descansar en las siguientes jornadas.

A Colombia le queda enfrentar a Uruguay en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y cerrarán la participación en la primera Liga de Naciones en condición de visitante contra Paraguay en Asunción. El solo hecho de conseguir un punto en estas dos jornadas definitivas confirmará la clasificación mundialista.

En ese orden de ideas, a Colombia le sirve sacar un punto ante Uruguay para sellar la clasificación. En caso de perder, todavía le quedaría la oportunidad sacando una igualdad en el último partido frente a Paraguay. Bajo ese panorama, sumar una unidad o una sola victoria será esencial para estar en Brasil 2027.

¿QUÉ PASA SI COLOMBIA PIERDE LOS DOS PARTIDOS?

También está el escenario de las derrotas, que, claramente, no sería el mejor para la Selección Colombia. En caso de perder alguno de los dos encuentros, necesitará que Venezuela y Chile no ganen en sus respectivos partidos. Las chilenas recibirán a Ecuador, mientras que las venezolanas visitarán a Uruguay.

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Mismo caso con las derrotas. La Selección Colombia podría perder en los dos partidos que le quedan y necesitará que Venezuela no sume de a tres. En ese caso, empatarán con mismos puntos, pero las venezolanas tienen mejor diferencia de gol.

Si Colombia pierde, Chile podría ganar ante Ecuador en la siguiente fecha y de igual manera las colombianas clasificarían. Si las australes suman de a tres llegarán a 13 unidades y no podrán llegar a la misma línea de los 14 puntos de las dirigidas por Ángelo Marsiglia.