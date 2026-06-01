Colombia tendría una baja vs Costa Rica: Lorenzo reveló el problema

Llegó la hora definitiva para la Selección Colombia que se prepara de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Lorenzo acabó la espera con la lista definitiva de 26 jugadores y como era de esperarse, no hay mayores novedades con respecto a lo que se vio en las Eliminatorias y en marzo.

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Croacia y Francia fueron obstáculos que midieron también el terreno antes de encarar los retos mundialistas con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Antes de afrontar la Copa del Mundo, Costa Rica y Jordania serán los rivales.

El primero será ante Costa Rica en el Estadio El Campín de Bogotá para despedirse del país y el segundo será en Estados Unidos. Colombia ya concentra junto con los 26 jugadores, pero Néstor Lorenzo prende las alarmas con Jhon Córdoba que podría perderse el duelo ante los ticos el lunes 1 de junio.

NÉSTOR LORENZO ACTUALIZÓ EL DEPARTAMENTO MÉDICO: SOLO JHON CÓRDOBA ESTÁ ENTRE ALGODONES

Aunque todavía no es seguro, Jhon Córdoba, jugador del Krasnodar podría perderse el partido de despedida en Bogotá ante Costa Rica. Néstor Lorenzo afirmó que el único que tiene problemas es el atacante chocoano por un tema en el tendón. Sin embargo, poco a poco mejora en su recuperación.

Con este parte médico, parece que no habría problemas para que el delantero del Krasnodar sea protagonista, pero podrían descartarlo en este encuentro frente a Costa Rica para no forzar su recuperación, especialmente porque se acerca el debut en la cita orbital contra Uzbekistán.

Además de todo, Jhon Córdoba ha sido uno de los pocos jugadores que no ha participado de los entrenamientos grupales en el Estadio Metropolitano de Techo y este domingo, el día previo al duelo ante Costa Rica, Córdoba trabajó en solitario en el gimnasio.

El no estar con el grupo puede ser un factor para que no sea tenido en cuenta en la despedida de la Selección Colombia. En estos momentos no se puede correr ningún riesgo de cara a la preparación del cuadro cafetero cuando quedan apenas dos semanas para afrontar el Mundial contra Uzbekistán.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIÓ COLOMBIA

Este domingo 31 de mayo, la Selección Colombia tuvo a los últimos jugadores en llegar a la concentración. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que acabaron de ser campeones con el Crystal Palace de la UEFA Conference League frente al Rayo Vallecano fueron los últimos en sumarse.

Con las llegadas del lateral derecho y del mediocampista de primera línea, quienes seguramente serán titulares con la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya trabaja con los 26 futbolistas en el Estadio Metropolitano de Techo y en la concentración. Ambos jugadores podrían estar en el partido contra Costa Rica.

La duda que tiene Néstor Lorenzo en estos momentos, dado que Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron los últimos en llegar a la concentración pasa por la consideración de tener al lateral y al volante en el juego de despedida antes de viajar a Estados Unidos.

Puede ser que Néstor Lorenzo piense en utilizar a Santiago Arias y a Juan Camilo Portilla o a Gustavo Puerta en el duelo ante Costa Rica para que Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tengan un tiempo de descanso y que puedan ser de la partida contra Jordania a diez días del debut en Ciudad de México.

POSIBLE TITULAR DE COLOMBIA VS COSTA RICA

Por las llegadas tardías de Daniel y de Jefferson, Néstor Lorenzo podría pensar en dejarlos descansar. Tal vez ni siquiera sumen ningún minuto en cancha. Además, la posible ausencia de Jhon Córdoba también dejaría a Luis Javier Suárez como el delantero ideal.

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Seguramente, Néstor Lorenzo no probará mucho en este duelo y saldría con una nómina similar a la que quiere tener en el primer duelo ante Uzbekistán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Bajo ese panorama, esta sería la alineación:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Habrá que esperar si tendrá alguna sorpresa para probar alternativas o si sale con una nómina similar a lo que se ha visto en anteriores competencias.