Colombia tiene polémica ventaja para clasificar al Mundial Sub-17: ¿Es injusto?

Queda solo un partido para Colombia en este Sudamericano Femenino Sub-17 que emparejará a las colombianas con Venezuela en los Play-Offs de la competencia continental. Sin oportunidad de pelear por el título, las dirigidas por Carlos Paniagua tendrán que ganar para quedarse con uno de los últimos cupos al Mundial de Marruecos.

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El sistema del campeonato parece un poco injusto con la clasificación a las siguientes instancias en caso de empates en la fase de grupos. Colombia tuvo mejor diferencia de gol que Argentina, pero eso no fue suficiente. El primer ítem es enfrentamiento directo.

Colombia empató con Argentina y Chile, mientras que argentinas y chilenas también igualaron. Las colombianas apenas marcaron un gol en esos enfrentamientos directos, la ‘Albiceleste’ tres y las australes dos. El segundo ítem es el de goles ante rivales directos si había paridad en dichos compromisos. Las colombianas quedaron terceras en zona de Play-Offs.

LA VENTAJA POLÉMICA DE COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-17

En el Grupo B, Venezuela clasificó segunda en la tabla de posiciones. Enfrentaron a Argentina en las semifinales y quien perdiera enfrentaba a Colombia en los Play-Offs del Mundial de Marruecos. En un torneo en el que se juga cada dos o tres días sintiendo la intensidad, aparece la ventaja para las dirigidas por Carlos Paniagua.

Colombia llegará a este encuentro contra Venezuela el sábado 9 de mayo con una semana de descanso. El último partido de las colombianas fue el 3 de mayo cuando superaron a Paraguay. Las venezolanas, por su parte, tuvieron que jugar ante Argentina el miércoles 6 de mayo.

Puede ser una ventaja por llegar descansados a este juego definitivo para clasificar al Mundial de Marruecos, pero también se puede entender como una desventaja, dado que las venezolanas llegarán con regularidad sumando minutos después de lo que fue la semifinal ante Argentina.

¿ES INJUSTO EL SISTEMA DEL CAMPEONATO?

A raíz de esto han salido varias discusiones acerca de que el torneo debería mejorar tanto en el formato de clasificación para las semifinales y los boletos para el Mundial como en esta fase de Play-Offs en la que la tercera cuenta con esa semana de descanso que puede ser significativo.

En esta categoría podrían clasificar tres selecciones por grupo a la fase final y las cuatro que más puntaje tengan en el todos contra todos final clasifiquen para el Mundial, o hacer un hexagonal final en el que la sexta y la quinta queden eliminadas, se juegue el tercer y cuarto puesto y clasifiquen junto con la subcampeona y campeona.

Es algo que ha llamado mucho la atención para los siguientes mundiales, teniendo en cuenta que la FIFA definió que, desde 2025 hasta 2030 se jugará un Sudamericano Sub-17 y un Mundial para tener regularidad en las categorías prejuveniles en los próximos cinco años.