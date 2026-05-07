Nueva fecha de la Copa Sudamericana para Millonarios que necesitaba sí o sí sumar de a tres en condición de visitante contra un Boston River que se complica cada vez más en la competencia. No han sumado puntos y los uruguayos también debían responder a la urgencia en esta cuarta jornada del torneo internacional.

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Desde el primer minuto, Millonarios salió en busca de romper los ceros en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Los colombianos se acercaron con el juego aéreo y con opciones en tiros de esquina, pero no eran claras para hacerle daño al arquero Bruno Antunez.

Millonarios también estuvo cerca de abrir el juego en una falta de Gastón Ramírez a Andrés Llinás en el área que el juez central decretó penal. No obstante, no ejecutaron el cobro por un fuera de juego previo a esa acción en la que cayó el central colombiano.

No aprovecharon y en la primera opción de Boston River los charrúas dieron el golpe con una eficacia perfecta marcando ante una defensa que dejó espacios y un Diego Novoa que no pudo evitarlo.

EL GOL DE BOSTON RIVER QUE COMPLICA A MILLONARIOS

Sobre los 18 minutos, Boston River se animó a atacar por la banda derecha en donde volcó su juego en cada una de las aproximaciones. Gonzalo Reyna, extremo por ese costado envió un centro a la cabeza de Marcelo Hornos que en soledad cabeceó para romper el arco de Diego Novoa.

La defensa de Millonarios dio espacio para que Boston River atacara por los costados y mandara un centro perfecto para vencer a Diego Novoa en un testarazo. Sin embargo, la visita siguió buscando la manera de igualar creando varias opciones de gol, pero no contó con la fortuna necesaria.

De hecho, David Mackalister Silva tuvo la más clara en una jugada clara en la que se barrió para definir con el arco en soledad y no pudo cambiar la dirección de su disparo al fondo.

BOSTON RIVER MARCÓ EL SEGUNDO Y MILLONARIOS REMONTÓ

En el segundo tiempo, Boston River continuó atacando pese a que sufrió el empate de Millonarios muy rápido. Los 'Albiazules' alcanzaron a igualar gracias a un penal que ejecutó Rodrigo Contreras y que no falló con una ejecución fuerte contra el palo que entró tras golpear el vertical.

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Sin embargo, la alegría no duró mucho después de un centro que quedó para Yair González que venció a Diego Novoa con una volea que dejó al guardameta sin ninguna respuesta posible.

Luego, Millonarios tuvo la oportunidad nuevamente en un penal de Leonardo Castro y Bruno Antunez salvó. Se adelantó y repitieron la pena máxima para que el goleador igualara de nueva cuenta. Al final, el equipo bogotano logró sacar la victoria con Rodrigo Contreras.