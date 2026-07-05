Colombia volverá a cambiar de uniforme en el Mundial; así jugará Vs Suiza

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Suiza el martes 7 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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La FIFA confirmó el uniforme de Colombia para enfrentar a Suiza

Para enfrentar a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo, la FIFA confirmó el uniforme que deberá utilizar la Selección Colombia, que volverá a cambiar la combinación de su indumentaria.

El equipo nacional lucirá la tradicional camiseta amarilla, pero en esta oportunidad tendrá pantaloneta y medias blancas.

Suiza, por su parte, contará con camiseta, pantaloneta y medias rojas.

Colombia no ha repetido uniforme en el Mundial

La Selección Colombia no ha podido repetir ninguna combinación de su uniforme en la Copa del Mundo 2026.

En la primera fecha, contra Uzbekistán, el equipo nacional utilizó el uniforme alternativo de color azul.

Contra la República Democrática del Congo, el equipo colombiano empleó camiseta amrilla, pantaloneta blanca y medias rojas.

En el encuentro contra Portugal, los dirigidos por Lorenzo lucieron camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas.

En el más reciente duelo frente a Ghana, la Selección Colombia utilizó la camiseta amarilla, la pantaloneta azul y las medias rojas.

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Colombia Vs Suiza EN VIVO por RCN

Todas las emociones del partido entre la Selección Colombia contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo se podrán VER EN VIVO este martes 7 de julio a partir de la 3:00 de la tarde, horario colombiano.

Desde la 1:00 de la tarde, todo el equipo del Canal RCN llevará una increíble previa y más detalles del duelo.