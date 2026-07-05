La Selección Colombia afrontará un nuevo desafío en la Copa del Mundo 2026 al enfrentar este martes 7 de julio a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido válido por la ronda de octavos de final.

El equipo nacional llegó a esta instancia del torneo, después de superar con marcador de 1-0 a Ghana en dieciseisavos de final, mientras que los helvéticos demostraron gran categoría al derrotar 2-0 a Argelia.

Colombia Vs Suiza: alineaciones y resultado del único enfrentamiento en Mundiales

El partido de este martes será el segundo que jueguen Colombia y Suiza en una Copa del Mundo masculina de mayores.

La primera ocasión en la que colombianos y suizos se midieron en un certamen de esta categoría fue el 26 de junio de 1994 en el marco de la fase de grupos en la Copa del Mundo de Estados Unidos.

En ese entonces el marcador del partido terminó 2-0 en favor de Colombia, gracias a las anotaciones conseguidas por Hermán "Carepa" Gaviria y Harold Lozano en el Stanford Stadium.

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La Selección Colombia, que era dirigida por Francisco Maturana, formó en dicho compromiso con Óscar Córdoba, Luis Fernando Herrera, Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea, Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Gabriel Jaime Gómez (Hernán Gaviria), Adolfo Valencia (Harold Lozano) y Anthony de Ávila.

Colombia Vs Suiza EN VIVO por el Canal RCN

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Todas las emociones del partido entre la Selección Colombia contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo se podrán disfrutar EN VIVO este martes 7 de julio a partir de las 1:00 de la tarde, horario colombiano, por la señal del Canal RCN.

A pesar de que el pitazo inicial del compromiso está programado para las 3:00 de la tarde, a través de RCN se llevará a cabo una increíble previa por la señal abierta, la APP del Canal RCN y el canal de YouTube.