DT de Congo tiró pulla a Colombia: "Somos capaces de hacer cosas buenas"

El seleccionador del Congo, Sébastien Desabre, aseguró este lunes que haber empatado con Portugal fue un logro para su país, pero el equipo va por más, con la meta de clasificarse a los dieciseisavos del Mundial.

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"Empatamos y sumamos un punto; eso significa que hicimos algo bueno, pero como les dije a mis jugadores, no es suficiente porque todavía tenemos que encadenar buenas actuaciones", afirmó en conferencia de prensa.

Este martes, en Guadalajara, los africanos enfrentarán a Colombia en un partido clave para ambos equipos en el grupo K del Mundial; de ganar el Congo, pondrá un pie en la ronda de los 32 mejores equipos; de hacerlo Colombia, accederá a ella.

"Mis jugadores tienen una gran motivación y vamos a jugar nuestras cartas al máximo porque tenemos esa mentalidad en el Congo. No hay otro camino", agregó.

El entrenador francés consideró que el encuentro contra Colombia será igual de difícil que el de Portugal, pero confió en salir adelante.

"Colombia sigue siendo un buen equipo, favorito para este partido, ya que ocupa el duodécimo lugar en la clasificación mundial, pero nosotros somos capaces de hacer cosas buenas", explicó.

"MERECEMOS LOS ELOGIOS"; SEBASTIÉN DESABRE ANTES DE ENFRENTAR A COLOMBIA

Posteriormente, el entrenador francés también indicó que sus jugadores y el Congo merecen los aplausos de la gente por haber igualado ante una de las favoritas, "merecemos también los elogios de nuestra actuación ante Portugal. Cada partido es un logro maravilloso; queremos enorgullecer a nuestro país, queremos dar el 100, pero la meta principal es que nuestro país se sienta orgulloso de nosotros”.

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Justamente, aseveró que este empate les puede dar aire para el enfrentamiento contra Colombia, "nuestro ánimo es ser humildes, nosotros obtuvimos un empate, es lo que queríamos, ahora vamos por la victoria para tener los cuatro puntos. Mañana es lo que vamos a hacer; estamos altamente motivados, vamos a lucirnos, esa es la mentalidad que tenemos en Congo”.

EL RECUERDO DE LA SELECCIÓN DEL CONGO EN EL ESTADIO AKRON

La selección africana clasificó a este Mundial gracias al repechaje internacional que los dejó en el Grupo K. Sébastien Desabre recordó que, "hemos conocido este estadio antes, aquí nos clasificamos, fue un buen ambiente, así lo espero mañana. Esperamos con ansias el partido ante Colombia. Sigue siendo un equipazo, hemos hecho gala de nuestras aptitudes, el partido de mañana será diferente al de Portugal, haremos todo lo posible para jugar a tope”.

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El partido que le dio la clasificación a la República Democrática del Congo ante Jamaica fue nada más ni nada menos que en el Estadio Akron, de Guadalajara y ahora pueden hacer historia en caso de superar a Colombia.

Finalmente, Desabre agradeció a los hinchas congoleños que han acompañado a la selección, "tenemos aficionados que vinieron cuando nos clasificamos, hay aficiones que nos siguen siempre, estamos contentos con los que vienen, que se unan y nos acompañen, nosotros haremos lo posible de representar a esa gente, eso habla mucho de una manera positiva de nuestro país”.