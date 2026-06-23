Marino Hinestroza ya tendría reemplazo por posible fichaje de Selección Colombia

La época Mundialista de la temporada 2026 sin duda alguna ha sido de las mejores en los últimos tiempos, pero no solo en cuanto a lo deportivo, sino porque también se está moviendo de buena manera el mercado de fichajes, en donde los colombianos empiezan a robarse el protagonismo.

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En esta ocasión es nuevamente el Brasileirado y vasco da Gama los que se siguen cautivando con el talento cafetero y por lo cual estarían interesados en un importante jugador con paso por la Selección Colombia y este sería Nelson Deossa, quien llegaría a ocupar el cupo de extranjero de Marino Hinestroza, con quien no están del todo satisfechos por su rendimiento.

Vasco da Gama va por todo por la contratación de Nelson Deossa

El fútbol de Brasil se ha convertido en uno de los que más jugadores colombianos ha acogido en el transcurso de los últimos años y el cual justamente le abriría nuevamente las puertas a un mediocampista con destacado paso por el último Mundial de Clubes, por la Selección Colombia y el fútbol de Europa.

Nelson Deossa sería el futbolista que estaría buscando la escuadra brasileña, ello con el fin de intentar salvar la categoría en la primera división, ya que se encuentran en puestos del descenso actualmente, y también para su participación en la Copa Sudamericana, ya que todavía tienen la oportunidad de seguir avanzando en los playoff, en los cuales enfrentarán a Independiente Medellín.

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El volante de 26 años estaría próximo a salir de Real Betis, en donde su paso estuvo principalmente marcado por las lesiones, pero cuando se le dio el voto de confianza respondió de la mejor manera.

En primera instancia el interés por su contratación estaba en River Plate, pero la negociación entre ambas partes habría llegado a su fin. Sin embargo, Carlos Antonio Vélez en su programa, Palabras Mayores, habría dado a conocer que el nuevo perseguidor sería Vasco da Gama, el cual podría llegar a liberar el cupo de extranjero de Marino Hinestroza, de quien se habla que podría regresar al FPC.

Marino Hinestroza suena para el Cali

Durante las últimas horas se especuló con un posible retorno a Atlético Nacional, equipo en el que alcanzó el mejor momento de su carrera y se consolidó como uno de los futbolistas más destacados del país. Sin embargo, todo indica que ese escenario no se materializará.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Atlético Nacional no tiene dentro de sus planes la contratación del atacante para el segundo semestre del año, pese a los rumores que lo vinculaban nuevamente con la institución antioqueña.

Por el contrario, el comunicador aseguró que Marino Hinestroza aparece en el radar de Deportivo Cali, club que estaría atento a su situación de cara al próximo mercado de transferencias.

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¿Cómo le ha ido a Marino Hinestroza en Vasco da Gama?

El atacante de 23 años, tras su exitoso paso por Atlético Nacional, arribó a inicios de la temporada 2026 al fútbol de Brasil para jugar con Vasco da Gama hasta la temporada 2029, pero lamentablemente su presente no es del todo bueno, ya que solo ha conseguido sumar 18 partidos. 580 minutos en donde se ha reportado con una solitaria asistencia.