En las horas de la tarde-noche de este lunes 1 de junio, la Selección Colombia de Mayores se tendrá que ver las caras con su similar de Costa Rica por un partido amistoso que, se espera, esté repleto de emociones.



El compromiso, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Se aguarda una gran cantidad de aficionados en el principal escenario deportivo de la capital del país.

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Colombia se prepara en Bogotá

Desde hace varios días, cabe mencionar, el combinado patrio adelanta un campamento de preparación para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



En los hinchas colombianos, como era de esperarse, hay una gran ansiedad por lo que será el partido y muchos se preguntan por cuál será el marcador exacto. Y bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial.

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Marcador exacto, según la IA

La herramienta analizó lo que se podría ver en el juego y entregó un marcador a favor de la Selección Colombia, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo. 3 a 0 señaló la inteligencia artificial.



“La Selección Colombia llega con un bloque consolidado y preparándose con todo para sus compromisos internacionales. Aunque viene de caídas en sus últimos amistosos de marzo ante rivales de peso europeo (Francia y Croacia), el nivel de la plantilla sigue estando escalones arriba”, dice la IA.

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¿Se cumplirá la predicción?

“Colombia suele ser muy contundente ante rivales de la CONCACAF. Con el empuje de la localía en Bogotá, buscarán sacudirse de las últimas derrotas y golear. Marcador predicho: Colombia 3 - 0 Costa Rica”, asegura la herramienta.



Solo hasta después del encuentro amistoso previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se podrá conocer si la predicción de la inteligencia artificial se terminará cumpliendo o no.