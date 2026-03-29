Colombia vs. Francia: Por esta razón habría sido titular Juan David Cabal

La Selección Colombia de Mayores se enfrenta justo ahora con su similar de Francia por el cierre de la presente doble fecha de amistoso FIFA. El combinado patrio arribó al encuentro tras caer por 2 goles a 1 ante Croacia.



El argentino Néstor Lorenzo, director técnico del combinado tricolor, realizó dos modificaciones en la alineación titular con respecto a lo que fue el duelo inmediatamente anterior.

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La titular de Colombia

El portero Camilo Vargas y el defensa central izquierdo Jhon Lucumí salieron del equipo titular y en su lugar ingresaron Álvaro Montero y Juan David Cabal. Esta fue la alineación del conjunto cafetero:



Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Javier Suárez.

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Cabal reemplazó a Lucumí

Tras el anuncio de la nómina inicialista, muchos hinchas de la Selección Colombia se preguntaron la razón por la que salió como titular Juan David Cabal, que tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín.



Es muy probable que Jhon Lucumí, que milita en Bologna de la Serie A de Italia, sea el titular de la tricolor en la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México.

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¿Por qué fue titular Cabal?

Pero en este cotejo amistoso vs. Francia, Lorenzo le habría dado la oportunidad a Cabal para probar, precisamente, otro jugador con perfil zurdo en la posición de defensa central izquierdo. Lucumí y Cabal comparten una particularidad en especial y esa es que la pierna hábil de ambos es la zurda.



Es bien sabido que a nivel mundial son escasos los centrales zurdos. Muchos clubes suelen jugar con centrales por ese perfil, pero que son derechos.



Por ello, es importante que existan alternativas, sobre todo para un torneo como lo es la Copa Mundial de la FIFA. Davinson Sánchez, Yerson Mosquera y Yerry Mina (que no está en esta convocatoria, pero que suele ser llamado) son derechos; los únicos zurdos son Lucumí y Cabal.



