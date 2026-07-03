Definido el posible rival de Colombia en octavos del Mundial

La Selección Colombia ya tiene definido cuál será su posible rival en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, antes deberá superar un exigente reto frente a Ghana en los dieciseisavos de final del certamen.

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Suiza, posible rival de Colombia

Pues este jueves, Suiza aseguró su clasificación a los octavos de final tras imponerse 2-0 sobre Argelia en Vancouver, confirmando así su presencia entre los 16 mejores equipos del torneo. Ahora, espera por el vencedor de Colombia vs Ghana.

El conjunto helvético fue ampliamente superior durante el compromiso y resolvió la serie con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye. Con esa victoria, el equipo dirigido por Murat Yakin ratificó el buen nivel que había mostrado desde la fase de grupos, en la que terminó como líder de su zona.

De esta manera, si Colombia consigue superar a Ghana, su siguiente desafío será precisamente Suiza. El seleccionado nacional buscará instalarse entre los ocho mejores del campeonato frente a un rival que ha destacado por su orden táctico y solidez colectiva.

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¿Cuándo jugaría Colombia por octavos del Mundial? Fecha y hora ante Suiza

En caso de avanzar, Colombia y Suiza se enfrentarán el próximo martes 7 de julio, desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia) por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Antes, la tricolor deberá superar a Ghana, primer obstáculo de la fase de eliminación directa para mantener vivo el sueño mundialista.

La previa de Colombia vs Ghana

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará al conjunto africano este viernes 3 de julio, desde las 8:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio de Kansas City. La tricolor llega a este compromiso después de finalizar como líder del Grupo K, por encima de Portugal, tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo e igualar con el seleccionado luso.

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Durante los últimos días, el plantel colombiano ha ultimado detalles para este compromiso. Jugadores como Daniel Muñoz, Gustavo Puerta y Jhon Córdoba coincidieron en destacar la importancia de mantener la humildad, la concentración y el orden para afrontar una llave de eliminación directa frente a un rival que promete exigir al máximo.

Canal RCN transmite Colombia vs Ghana

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Colombia y Ghana por la señal principal del Canal RCN, además de su canal oficial de YouTube y la aplicación del canal. Como ha ocurrido durante todo el Mundial, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con la previa, el minuto a minuto, los goles y todas las reacciones.