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Selección Colombia

Colombia vs. Jordania: inteligencia artificial da marcador exacto del amistoso

El combinado tricolor sigue ultimando detalles para el inicio del Mundial 2026.
Carlos Cañas
James con la tricolor.
James con la tricolor. // @FCFSeleccionCol

En las horas de la tarde de este domingo 7 de junio, la Selección Colombia se enfrentará con su similar de Jordania por un partido de carácter amistoso. El juego se realizará en suelo estadounidense.

Este compromiso les servirá a ambos equipos como preparación para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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El último amistoso de la tricolor

En el ambiente de los hinchas de la tricolor, hay mucha ansiedad por conocer cómo le irá al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo en este partido amistoso. Y bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial.

La herramienta entregó un posible marcador del encuentro, el cual fue a favor del combinado patrio, que está en el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La IA analizó el choque.

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La IA analiza el duelo

“Aunque en el papel Colombia es la clara favorita, ojo con subestimar a Jordania. No son un rival cualquiera en el mapa asiático: juegan con un bloque físico y contragolpes muy rápidos. Eso sí, defensivamente les cuesta mantener el arco en cero”, dice la inteligencia artificial.

“Por el lado de la Tricolor, el equipo viene con buen ritmo tras ganarle 3-1 a Costa Rica y el frente de ataque con Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias está en un nivel muy competitivo”, añade.

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El pronóstico de la herramienta

“El pronóstico: Tomando en cuenta la tendencia de ambos equipos a dar partidos abiertos y con bastantes goles (los últimos encuentros de Colombia promedian más de 2.5 anotaciones), esta es la predicción: Colombia 3 - 1 Jordania”, sentencia.

Habrá que esperar si este resultado entregado por la inteligencia artificial se termina cumpliendo o no. Se espera un compromiso apretado en el inicio, pero también se aguarda que con el paso de los minutos se abran los espacios.

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