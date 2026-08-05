Colombia vs México: fecha y hora de la final femenina de Centroamericanos

La Selección Colombia Femenina sigue dando de qué hablar con una nueva base que afronta los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Moca y Santiago de los Caballeros, República Dominicana como dos de las sedes de estas justas deportivas que, en su mayoría se disputan en Santo Domingo.

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Siempre hay que afinar algunas cosas, especialmente en caso de que esta base sea la siguiente en esa renovación que tiene que haber en la Selección Colombia dirigida por Ángelo Marsiglia. También está bien que estas jugadoras afronten este reto y una final para que se tomen confianza de cara al Mundial de Brasil 2027.

El camino de Colombia en estos Juegos Centroamericanos ha sido bueno, excepto por un resultado en la segunda fecha de la competencia al caer por la mínima diferencia frente a su similar de México. De resto, logró superar a Jamaica, Puerto Rico con goleadas y empatar con Venezuela para ganar la serie en penales y clasificar a la final.

RIVAL DE COLOMBIA EN LA FINAL DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Colombia debía superar a Venezuela a primera hora antes del duelo entre México y El Salvador. Las colombianas se fueron abajo en el marcador por la anotación de la goleadora, Génesis Flórez y por Verónica Herrera. Lograron empatar por Melanin Aponzá que descontó antes de ir al descanso. Arrancando el segundo tiempo, Mariana Zamorano puso en tablas el marcador.

Se fueron a tiempo extra, pero nada pudo cambiar el empate a dos goles para definir todo en los penales. Colombia logró ganar el partido en esta instancia gracias a Michelle Vásquez, Sara Martínez, María Fernanda Viáfara y Ana Mile González. Stefanía Perlaza falló, mientras que, en Venezuela, Melanie Chirinos y Anggely Muñoz fallaron. Las colombianas vencieron a la ‘Vinotinto’ con un marcador de 4-3.

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A segunda hora, México enfrentó a El Salvador en un partido en el que las mexicanas lograron sacar provecho para instalarse en una nueva final en la disputa. En 90 minutos igualaron 1-1 por los goles de Lourdes Bosch y de Yoselyn López para las salvadoreñas. Andrea Frías marcó doblete y Valerie Vargas selló el triunfo en tiempo extra.

Bajo ese panorama, la Selección Colombia tendrá que buscar el trofeo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la final contra México. Este choque ya se había dado en una final de esta justa deportiva, pero el resultado no fue el esperado.

Ese partido entre mexicanas y colombianas se disputará el jueves 6 de agosto en el Estadio Cibao FC en Santiago de los Caballeros a partir de las 7 de la noche para sentenciar las medallas de oro y de plata. Las colombianas tendrán que vencer la historia de hace 12 años.

EL MAL RECUERDO DE COLOMBIA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS VS MÉXICO

En la fase de grupos de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, la única selección que le pudo ganar fue México por la mínima diferencia gracias al gol de Paola García que aprovechó el espacio para englobar la pelota por encima de la guardameta Natalia Giraldo.

Colombia nunca ha ganado el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una única oportunidad en la que jugó la final. Justamente, se enfrentaron a México en la definición del trofeo en la justa deportiva celebrada en Veracruz en el 2014.

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En esa edición, Colombia y México también se vieron las caras en Veracruz en la fase de grupos empatando a un tanto cuando las colombianas ganaban por la mínima diferencia y sobre el final, Charlyn Corral empató. Ambas selecciones pasaron a definir el título, e infortunadamente para las colombianas, Corral y Maribel Domínguez marcaron los dos goles para la victoria.

En ese orden de ideas, la Selección Colombia necesita dar un golpe en la historia después de haber perdido la medalla de oro hace doce años. La presea dorada está en juego y Ángelo Marsglia tendrá que dar el golpetazo.