Este martes 23 de junio, por la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia se va a ver las caras con la República Democrática del Congo.



Entre los hinchas cafeteros hay una alta ansiedad por cómo quedará el marcador final del cotejo, que se va a disputar en el estadio de Guadalajara. El escenario deportivo tendrá lleno total.

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La IA analizó el encuentro

Pues bien, la cuestión del resultado final la abordó la inteligencia artificial. La herramienta primero realizó un análisis de la selección sudamericana y del combinado africano.



“Colombia llega con viento en camiseta tras vencer con solvencia 3-1 a Uzbekistán. El tridente ofensivo liderado por Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias está con la chispa encendida, mostrando mucha variedad en ataque”, dijo la IA.

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Se espera un partido muy disputado

“Por otro lado, la República Democrática del Congo ya demostró que no vino de paseo; su sorprendente empate 1-1 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo dejó claro que son un bloque defensivo sumamente físico, ordenado y peligroso en transiciones rápidas con Yoane Wissa. Su técnico, Sébastien Desabre, ya avisó que van a salir a buscar puntos”, añadió.



La inteligencia artificial indica que será un compromiso bastante cerrado, esto por la postura defensiva que tomaría la República Democrática del Congo. Aun así, la herramienta predice una victoria tricolor.

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Predicción de la IA

“Teniendo en cuenta que el Congo planteará un partido muy cerrado e incómodo (probablemente con una línea de cinco atrás) y que a Colombia le costará el doble romper el muro de lo que le costó en el debut, el marcador será apretado. Marcador exacto predicho: Colombia 2 – 1 RD Congo”, afirma la IA.



“La velocidad y el despliegue físico de los africanos les dará para complicar a la defensa colombiana y rasguñar un gol en una contra o pelota parada. Sin embargo, el volumen de juego colectivo de la Tricolor y la jerarquía individual terminarán pesando en el segundo tiempo para inclinar la balanza, sellando la clasificación anticipada a la siguiente fase”, sentencia.