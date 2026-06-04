Colombia vs República Democrática del Congo: fecha, horario, dónde se jugará y cómo VER EN VIVO

Cada vez queda menos para que arranque el sueño mundialista para las 48 selecciones que aspiran quedarse con el título orbital. 47 serán eliminadas, y solo una podrá levantar ese trofeo que es el anhelo de todos los jugadores y de todas las naciones participantes.

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La Selección Colombia quedó en el Grupo K en donde enfrentará a sus similares de Uzbekistán, República Democrática del Congo y a Portugal. El duelo ante los africanos será en la segunda jornada del certamen mundialista. África siempre se ha destacado por tener selecciones muy fuertes en el juego físico y rápidos. Ese puede ser el caso de los congoleños.

El primer partido de Colombia será ante Uzbekistán en Ciudad de México, luego contra República Democrática del Congo en Guadalajara, y finalizarán en Miami, frente a Portugal con la necesidad de ganar para sellar la clasificación para los dieciseisavos de final.

ASÍ LLEGA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO AL PARTIDO VS COLOMBIA

Este será la segunda ocasión en la que República Democrática del Congo afronta un Mundial. La primera fue con el nombre Zaire en Alemania 1974. Colombia jugará su séptima cita orbital en la historia y quieren superar lo hecho en 2014 cuando rozaron las semifinales.

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República Democrática del Congo jugó las Eliminatorias Africanas y sellaron el puesto de repechaje internacional. Los congoleños tuvieron que esperar rival. Superaron a Jamaica por la mínima diferencia y clasificaron al Mundial. Se han venido preparando contra Dinamarca en una igualdad sin goles y tenían el partido frente a Chile que está en duda por los casos de ébola que hay en el país africano.

FECHA, HORARIO Y ESTADIO DEL COLOMBIA VS CONGO

Colombia llega después de triunfar ante Costa Rica y le queda el partido amistoso con Jordania el 7 de junio a diez días del debut mundialista con Uzbekistán. Para este duelo ante la República Democrática del Congo, los colombianos llegarán con comodidad, dado que el encuentro será en Guadalajara, ciudad donde concentrarán.

El partido será el 23 de junio a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia. A los colombianos les tocará jugar los primeros dos partidos en suelo mexicano. El de República Democrática del Congo será en el Estadio Akron de Guadalajara.

Colombia llegará a este partido aclimatados a Guadalajara y con concentración en dicha ciudad con miras para ese encuentro ante el Congo.

RCN transmitirá Colombia vs República Democrática del Congo

En cuanto a la transmisión, el compromiso podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

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Toda la actualidad relacionada con el Mundial 2026, la Selección Colombia y este compromiso estará disponible en el portal web de Deportes RCN, donde se publicarán noticias, análisis, estadísticas y reacciones antes y después del partido.

El duelo también genera enorme expectativa por el contexto deportivo de ambas selecciones, una ubicada entre las mejores del mundo y con figuras de alto nivel internacional, mientras que el otro apenas sumará su segunda cita mundialista. Será un partido crucial para ir definiendo el grupo.