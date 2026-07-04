Lorenzo destapó la enfermedad que afectó a los jugadores de Colombia

El argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores, hizo referencia a la enfermedad que afectó en los últimos días a los jugadores del combinado patrio.



Lorenzo se pronunció después de que el conjunto tricolor venciera por la mínima diferencia a la selección de Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El mediocampista ofensivo Jhon Arias marcó el único tanto del compromiso. De esta manera, la Selección Colombia se metió en los octavos de final y se tendrá que medir en esa fase con Suiza.



“Hubo varios que estuvieron con estados gripales y estuvimos previendo que podían tener un desgaste mayor”, manifestó, sin rodeos, Néstor Lorenzo. Las palabras han tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.



James David Rodríguez, que fue titular y solo jugó el primer tiempo, manifestó en zona mixta que fue uno de los jugadores que tuvo gripa. A pesar de ello, el mismo jugador y Lorenzo afirmaron que el cambio fue por un tema táctico.



“Sobre todo porque empezamos nosotros el último día. Nosotros jugamos recién el 17. Empezamos tarde para el primer partido, pero esos días se van a ir descontando a medida que vamos avanzando. Nos pasó también en la Copa América algo parecido. Es duro porque cambias de clima, cambias de país, de husos horarios. Hay que adaptarse. Nosotros vamos a tener menos tiempo de recuperación porque empezamos más tarde”, añadió Lorenzo, tras ser consultado por el cuadro gripal y los desplazamientos.



Se espera que para el compromiso por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ante Suiza, los jugadores que presentaron cuadros grupales lo superen. El cotejo será el día martes 7 de julio. La formación sería similar a la que jugó ante Ghana. Luis Suárez podría ser titular en lugar de Jhon Córdoba.









