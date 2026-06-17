La espera terminó. Este miércoles 17 de junio, la Selección Colombia de Mayores se va a enfrentar con Uzbekistán por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso se va a disputar en el estadio Ciudad de México, que se espera esté a reventar. La pelota rodará a partir de las 9:00 p. m., hora colombiana, y el juego se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

Lea también Colombia regresa al Estadio Ciudad de México: así le fue en el mítico escenario

Debuta la tricolor

En el ambiente, hay mucha ansiedad en los aficionados de la tricolor, esto por conocer cuál va a ser el resultado final. Esta cuestión, precisamente, la resolvió la inteligencia artificial. La herramienta señaló que el combinado cafetero se va a llevar la victoria en la primera fecha del Mundial.



“Colombia vuelve a un Mundial después de 8 años de ausencia. Lorenzo tiene al equipo fino: Luis Díaz viene de romperla en Bayern con 26 goles + 23 asistencias esta temporada, James está para su 3er Mundial y Richard Ríos, Quintero completan un mediocampo sólido. En amistosos previos goleó 3-1 a Costa Rica y 2-0 a Jordania”, dice la IA.

La IA predice el marcador

“Uzbekistán: Debut mundialista histórico para los Lobos Blancos. Dirige Fabio Cannavaro y tiene joyas como Abbosbek Fayzullaev de 22 años y Khusanov del Manchester City. Pero llegan con 2 derrotas en amistosos vs. Canadá 2-0 y Países Bajos 2-1”, añade.



“En el papel, es partido para sumar 3 y arrancar con pie derecho el Grupo K. Si Colombia mete uno rápido, Uzbekistán se abre y puede ser goleada. Si se cierra atrás, toca paciencia. Mi predicción: Colombia 2-0 Uzbekistán”, sentencia.

Lea también Lorenzo estudió a Uzbekistán: lo que debe hacer Colombia para ganar en el Mundial

¿Colombia ganará el choque?

Habrá que esperar para conocer si el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se terminará llevando la victoria ante Uzbekistán por la primera fecha del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya cual como indica la inteligencia artificial.



Así formaría la tricolor: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.