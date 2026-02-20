Argentina y Colombia no ven una: el dato que las complica en el Sudamericano Sub-20

Se complican las cosas en el Sudamericano Femenino Sub-20 en estas fases finales después de la segunda jornada con las derrotas de la Selección Colombia y de Argentina. Lo único que salva a las argentinas es que ya suman una unidad tras el empate de la primera fecha.

Colombia ha tocado fondo con dos derrotas y para quedarse con uno de esos cuatro cupos para atender a Polonia 2026, tendrán que recomponer el camino en la tercera, cuarta y quinta jornada. Habrá un enfrentamiento entre argentinas y colombianas en la fecha definitiva.

Por ahora, Brasil y Ecuador pican en punta, algo que no se tenía presupuestado, sobre todo con el tema de las ecuatorianas que complicaron a Colombia y a Argentina, nada más ni nada menos que a las líderes de la fase de grupos.

LA TENDENCIA QUE SE VE EN ESTE SUDAMERICANO SUB-20: LAS LÍDERES NO PELEAN

En la fase inicial, Colombia fue la tercera mejor selección, y fue la líder del Grupo A sacándole un punto de diferencia a Venezuela. Las dirigidas por Carlos Paniagua llegaron a ocho unidades, producto de dos victorias y dos empates. Llegó invicta al Hexagonal Final, pero las cosas no fluyeron de la misma manera.

Por el Grupo B, el panorama fue similar con Argentina que clasificó con puntaje perfecto. Arrasó a todas las selecciones que enfrentó, hasta con Brasil en la última fecha con un justo, pero merecido triunfo de 2-1. Así como la líder del Grupo A, no han arrancado de la mejor forma en busca de sellar la clasificación.

Lo que le da la mano a Argentina es que suma una unidad después de empatar a dos goles contra Venezuela en el debut de este Hexagonal Final. Por esa razón, se ubican en la cuarta casilla que dará clasificación al Mundial de septiembre en Polonia.

Sin duda alguna, es una sorpresa grande, pues, se trata de dos selecciones potencias del continente que lograron clasificar como líderes en la fase de grupos, pero que no han estado a la altura en estas instancias finales. Ese es el gran problema que tienen en estos momentos.

Mientras tanto, Brasil, que siempre es aspirante para llevarse todos los Sudamericanos arrancó el Hexagonal con dos victorias. La sorpresa y la revelación es Ecuador, que se ha afianzado como una de las grandes selecciones del continente. Clasificaron como terceras de la fase de grupos y en el Hexagonal Final han sacado dos triunfos, nada más ni nada menos que contra las selecciones que fueron líderes en la primera instancia.

Con estos resultados, las cosas se le complican a dos aspirantes grandes como Colombia y Argentina. Las argentinas, que fueron las líderes del Sudamericano en la fase inicial con 12 unidades (le sacaron tres puntos a Brasil y a las colombianas) tendrán que reafianzarse en el certamen cuando enfrenten justamente a las brasileñas en la tercera jornada. Las colombianas deberán sumar de a tres con Paraguay.

Se van acabando las oportunidades para las selecciones que fueron líderes en la fase de grupos. Colombia tendrá que ganar todo lo que le queda frente a Paraguay, Venezuela y a Argentina. Mientras tanto, a las argentinas tendrán que medirse con Brasil, Paraguay y cerrarán en un enfrentamiento directo con las colombianas. Con una unidad, necesitarían sumar por lo menos seis puntos por lo apretado que está todo.