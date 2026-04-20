La Selección Colombia, como bien se sabe, se coronó como campeona del Conmebol Sudamericano Sub 17 que se llevó a cabo en Paraguay. Argentina fue la última víctima de la tricolor.



“La Selección Colombia Masculina Sub-17 se consagró campeona del CONMEBOL Sub-17, tras una destacada actuación en Asunción, Paraguay. Este título marca la segunda vez en la historia que el equipo nacional alcanza este logro en la categoría”, señaló la Federación Colombia de Fútbol (FCF) tras el título.



“Bajo la dirección técnica de Freddy Hurtado, el combinado nacional protagonizó un torneo sobresaliente, que cerró con una contundente victoria 4-0 en la final ante Argentina, disputada en las canchas de la CONMEBOL, ubicadas en Luque”, añadió.

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Los tantos del título

Los goles que le dieron el título a la Selección Colombia fueron obra de Miguel Agámez (45’ y 56’), Matías Caicedo (55’) y José Escorcia (83’). Otros de los jugadores que se destacaron en el torneo fueron Luigi Ortiz, Santiago Vallecilla, Samuel Martínez y Adrián Mosquera.



Se espera que la tricolor de pelea hasta el final por el título de la Copa del Mundo de la FIFA de la categoría, que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre del presente año en territorio catarí.

Lorenzo se pronunció

Tras la gran final del certamen vs. Argentina, además de docenas de reacciones más, una de las personalidades que se pronunció fue el mismo Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores.



El estratega argentino, que estará con la tricolor en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, felicitó de gran manera al combinado patrio. Señaló que así se crea el futuro deportivo del país

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"Así se escribe la historia"

“Aplausos, muchachos. Felicitaciones a los nuevos campeones. Qué gran trabajo. Así se escribe la historia y se construye el futuro. Reconocimiento a cada uno de los jugadores, el cuerpo técnico, el equipo de apoyo administrativo y directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por este nuevo título. Sigamos trabajando por los sueños, Colombia”, afirmó.



Se espera que muchos de los jugadores campeones, en su momento, puedan integrar la Selección Colombia de Mayores.