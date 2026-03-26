Croacia revela preocupación vs Colombia: "No tenemos mucho tiempo y será exigente"

Sin duda alguna, esta Fecha FIFA no solo serán dos partidos amistosos para las ambiciones de la Selección Colombia y del seleccionado de Croacia. Será un examen para empezar a preparar los detalles definitivos para afrontar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Colombia tendrá que enfrentar a Portugal en el Grupo K del Mundial y la preparación se basará en una gira ante selecciones europeas con ese detalle de tener que medirse contra los portugueses en la cita orbital. Por su parte, Croacia no tiene rival sudamericano en la Copa del Mundo, pero su preparación será ante equipos de este continente frente a los colombianos y Brasil.

Así las cosas, ya todo está listo para ese encuentro entre Colombia vs Croacia de este jueves 26 de marzo. Luka Modric se volverá a ver con James Rodríguez, mientras que el entrenador Zlatko Dalic analizó en conferencia de prensa previa lo que será este amistoso exigente.

EL ANÁLISIS DE ZLATKO DALIC SOBRE LA SELECCIÓN COLOMBIA

El punto de partida de Croacia antes del Mundial será ante la Selección Colombia en Estados Unidos. Zlatko Dalic entró a la conferencia de prensa para hablar sobre las virtudes de su rival, aseverando que, “Colombia está entre los tres mejores equipos se Sudamérica, es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muchos buenos jugadores rápidos que juegan en Europa. Los colombianos tienen muy buena transición y energía, y será un partido muy exigente para nosotros”.

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Además de las virtudes y de los elogios que el entrenador bosnio croata reseñó sobre su rival en esta Fecha FIFA, también explicó, “debemos estar listos para responder de la manera correcta contra los rivales más fuertes, debemos ser competitivos. Creo en nuestro equipo, tenemos calidad, y este partido es el camino que debemos seguir para estar lo mejor preparados posibles para el Mundial”.

Será un partido atractivo en el que la magia de los creadores dará de qué hablar con James Rodríguez y con Luka Modric en cada equipo. 90 minutos exigentes que serán el punto de partida para ilusionarse con el Mundial de junio y julio. Además, se podrían volver a ver las caras en dieciseisavos de final.

LA INTENCIÓN DE CROACIA CON EL PARTIDO VS COLOMBIA

Evidentemente, Zlatko Dalic tiene en la cabeza que estos partidos serán cruciales para lo que será el Mundial. El entrenador esperará tener a disponibilidad a todo su equipo en óptimas condiciones para los dos amistosos y para la cita orbital. La idea será rotar jugadores para probar y este es uno de los sentidos de esta Fecha FIFA.

Zlatko Dalic dejó claro que, “nos estamos adaptando poco a poco a las condiciones y a la diferencia horaria y de temperatura. Tenemos un partido muy pronto, y los chicos son conscientes de que no tenemos mucho tiempo para entrar y adaptarnos. Nos espera un rival difícil y esperamos lo mejor”.

Esta rotación en los dos partidos ante Colombia y Brasil le podría permitir ver un escenario más amplio de todos los jugadores para llegar a alinear un equipo ideal para el debut en el Mundial frente a Inglaterra, nada más ni nada menos. Además, para ese encuentro espera recuperar a Josko Gvardiol que no lo pudo convocar para la Fecha FIFA.

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE CROACIA FRENTE A COLOMBIA

Zlatko Dalic no tendrá en este partido a Josko Gvardiol que será una de las fichas claves en la zaga defensiva de los balcánicos. Una baja sensible para esta Fecha FIFA y el entrenador deberá mover fichas para cubrir esa posición en la parte de atrás.

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Bajo ese panorama, y, aunque en la rueda de prensa Zlatko Dalic no dio mayores detalles acerca de la nómina titular, este sería la probable alineación: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.